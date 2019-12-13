Огненное кольцо - это цепь действующих вулканов и очагов землетрясений, расположенных вдоль кромки Тихого океана. Ученые назвали самые опасные вулканы Огненного кольца.

Тихоокеанское огненное кольцо может похвастаться самой высокой в мире концентрацией вулканов, а также 90 процентами землетрясений на планете.

Огненное кольцо описывает область, где одна плита ударяет по другим окружающим плитам, вызывая частую сейсмическую и вулканическую активность.

Вулканолог Хизер Хэндли из Университета Маккуори в Сиднее, Австралия, выявила пять самых опасных вулканов в этой опасной части мира.

Гора Агунг в Бали, Индонезия

Вулканологи назвали вулкан на Бали одним из самых опасных в этом списке. Гора Агунг является активным стратовулканом недалеко от восточного побережья острова Бали и находится к западу от вулкана Гора Батур.

Вулкан Синабунг, Северная Суматра, Индонезия

Индонезия попала в список доктора Хэндли благодаря внушительной мощи горы Синабунг. Стратовулкан расположен на плато Каро провинции Северная Суматра на острове Суматра.

Доктор Хэндли сказал: вулкан Синабунг возник в 2010 году после 400-летнего периода спячки и в настоящее время является одним из самых активных вулканов в Индонезии.

Он был в значительной степени в постоянном извержении с сентября 2013 года, и до сих пор происходят частые вулканические землетрясения.

Вулкан Майон на Филиппинах

Следующим вулканом в списке вулканологов является вулкан Майон на Филиппинах. Вулкан извергся в январе 2018 года, извергая пар и пепел более чем на 8000 футов в небо.

По словам доктора Хэндли, Майон является одним из самых активных вулканов на Филиппинах с 24 взрывами за последние 1000 лет. Когда огненная гора подняла свою уродливую голову в 1814 году, от извержения погибло более 1200 человек.

Извержения породили пепловые шлейфы, поднимающиеся в атмосферу на высоту до 11 км (11 миль), а также пепловые и лавовые потоки.

Вулкан Кадовар в Папуа-Новой Гвинее





Следующий вулкан в этом списке - отдаленный вулканический остров к северо-востоку от Новой Гвинеи. В отличие от других вулканов в списке, Кадовар мирно спал сотни лет.

Но в январе 2018 года изверглись облака газа и пара, заставив жителей острова Кадовар эвакуироваться.

Выявленные вулканические риски в Кадоваре включают дальнейшую потенциальную взрывную активность, оползни и вызванные ими возможные цунами.

Вулкан Кусацу-Сиране на острове Хонсю, Япония





Кусацу-Сиране является активным стратовулканом на японском острове Хонсю, и он последний раз извергался в январе 2018 года.

Извержение вулкана убило одного человека, но еще многие были ранены, когда взрыв вызвал лавину. По данным Метеорологического агентства Японии, в месте извержения не наблюдалось никакой активности в течение по меньшей мере 3000 лет.