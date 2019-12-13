НАСА показало удивительное ночное фото Земли

Космическое агенство NASA не редко радует нас прекрасными фотографиями родной планеты, купающейся в ярком солнечном свете, но изображения Земли, окутанной тьмой, могут быть не менее красивыми. На новом снимке, опубликованном в высоком разрешении на сайте NASA, мы видим великолепное изображение «темной стороны». любезно предоставленным спутником АЭС Суоми, который поднялся в небо еще в 2011 году.

Снимки, сделанные спутником Suomi NPP, были объединены с существующими изображениями Земли, чтобы создать максимально детальный вид стран Северной Америки в ночное время.