"Фатимские явления Девы Марии" в 1917 году были эффектной постановкой инопланетян

Так называемые "Фатимские явления Девы Марии" или как их еще называют "Чудо Солнца", произошли 13 октября 1917 года в присутствии большой толпы людей, собравшейся в Фатиме, Португалия.

Пророчество, сделанное тремя детьми пастуха, состояло в том, что Дева Мария (именуемая Богородицей Фатимы) появится и совершит чудеса в этот день.

Официальная история 1917 года гласит: газеты опубликовали показания свидетелей, которые говорили, что они видели необыкновенную солнечную активность, Солнце появляющееся, чтобы "танцевать" и совершающее необычные перемещения в небе, опускающееся к Земле и испускающее разноцветный свет и лучи разных цветов. Согласно этим сообщениям, это потрясшее очевидцев событие продолжалось примерно десять минут.

По словам многих очевидцев, после периода дождя темные тучи рассеялись, и Солнце появилось в небе в виде непрозрачного вращающегося диска. Говорили, что он был значительно более тусклым, чем обычно, и отбрасывал разноцветные огни на ландшафт, людей и окружающие облака. Затем сообщалось, что Солнце накренилось к Земле, а затем зигзагообразно вернулось в свое обычное положение.

Но по словам доктора философии Хоакима Фернандеса, который изучал это странное событие 13 октября 1917 года, это было какое-то физическое явление.

Есть свидетельство адвоката, доктора Алмейда Гаррет, который присутствовал при чуде солнца, и Гаррет сказал, что он посмотрел вверх и увидел тусклый серебряный дисковидный объект.

И это был не только Алмейда Гаррет, который ссылается на тусклый дисковый объект, многие свидетели описывают облако, просто выходящее из ниоткуда, и из этого облака выходит дискообразный летательный аппарат.

Хотя Чудо Солнца все еще окружено тайной, по словам Л. А. Марзулли, свидетели события 1917 года на самом деле видели облако, которое сформировалось перед солнцем и на котором затем появляется НЛО, совершающее невероятные маневры и световые эффекты, прежде чем оно исчезло.

"Явление Солнца" 1917 года несомненно было чудом, но остается вопрос, кто срежесировал и осуществил эту небесную постановку для жителей Земли?