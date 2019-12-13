Новая игровая консоль Xbox Series X от Microsoft выйдет в 2020 году. А что покажет Sony?

Внешний вид консоли Xbox Series X

Актуальные на сегодняшний день игровые приставки Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One вышли в далеком 2013 году. С тех пор прошло больше пяти лет и компаниям уже пора выпускать новые поколения консолей с обновленным внешним видом и техническими характеристиками. Первый решительный шаг в эту сторону сделала Microsoft и в рамках специального мероприятия официально анонсировала свое игровое устройство нового поколения, которое получило название Xbox Series X. По словам главы подразделения Xbox Фила Спенсера, новинка получит более мощную техническую начинку, но больше всего публику удивил внешний вид консоли. Устройство отдаленно напоминает какое-то подобие холодильника и на российскую Яндекс.Станцию, что сразу породило множество шуток в интернете. Публика отреагировала на новинку почти так же, как и на пикап Tesla.

Все мы привыкли к тому, что игровые консоли выпускаются в прямоугольном виде, причем достаточно тонком, чтобы их можно было поставить на полку под телевизором. Дизайнеры Microsoft отказались от этой идеи и представили довольно громоздкое по сравнению с предшественниками устройство. По их мнению, такая форма уменьшит шум консоли, но готовы ли пользователи пожертвовать лишним местом ради тишины? Да, Xbox Series X можно будет поставить горизонтально и представители компании заявили об этом сами. Только вот при такой форме «холодильника» приставку вряд ли можно будет поместить в узкую полку.

Действительно, очень похоже на холодильник

Новая игровая консоль от Microsoft

Что касается мощности, Xbox Series X будет в четыре раза мощнее представленной в 2017 году Xbox One X с улучшенными характеристиками. В качестве центрального процессора будет установлен представленный в июле 2019 года AMD Zen 2 с графической архитектурой Radeon RDNA. Новый чип создан по 7-нанометровому техпроцессу, тогда как процессоры предыдущего поколения — по 14-нанометровому. Это как минимум значит, что консоль будет меньше греться при высокой нагрузке.

По данным The Verge, скорость чтения и записи данных тоже будет увеличена — этого компания добилась путем использования накопителей NVMe SSD. В отличие от старых SSD-накопителей, новые подключаются к совершенно другому разъему и в теории их скорость чтения и записи может достигать 3,94 Гбайт/с. Также в новой консоли будет применена оперативная память GDDR6, что должно сократить время загрузки консоли и повысить производительность самих игр. В частности, представители Microsoft рассказали про поддержку игр в 8K-разрешении с частотой 120 кадров в секунду.

Старт продаж консоли Xbox Series X намечен на осень 2020 года. Одной из эксклюзивных игр новинки станет Senua’s Saga: Hellblade II, о первой части которой мы уже однажды рассказывали. По словам компании, трейлер игры полностью создан на движке Unreal Engine 4. Можно подумать, что вся красота показанная на видео будет реальна и на консоли, но верить в это пока не стоит. Нужно, как минимум, дождаться релиза игры, но эта дата пока остается неизвестной.

Консоль станет доступна для покупки вместе с новый геймпадом. О нем пока мало что известно. Из новшеств пока можно отметить только наличие новой крестовины и кнопки Share, нажав на которую можно будет делиться с друзьями скриншотами и видеороликами.

Какой будет Sony PlayStation 5?

О том, что компания Sony работает над новой консолью с названием PlayStation 5, впервые стало известно в октябре 2018 года. Если верить слухам, в продажу новинка поступит примерно в то же время, что и Xbox Series X — во второй половине 2020 года. Впрочем, то что две главные конкурирующие консоли мира выходят практически в одно и то же время, это уже сложившаяся традиция. Ведь вы помните, что консоли Xbox One и PlayStation 4 вышли в ноябре 2013 года? Однако, само производство PlayStation 5 пока вряд ли началось, потому что ранее издание DigiTimes сообщило, что сборка компонентов начнется только в третьем квартале 2020 года.

Некоторыми подробностями о грядущей консоли временем ранее поделился сотрудник Sony Марк Черни. По его словам, PlayStation 5 будет работать практически на том же процессоре, что и новинка от Microsoft. Речь идет о созданном по 7-нанометровой технологии 8-ядерном процессоре AMD Ryzen с микроархитектурой Zen 2. В качестве графического ядра должен выступить Radeon Navi с архитектурой RDNA — качество в разрешении 8K тоже вполне должно быть обеспечено.

С памятью тоже все должно быть отлично. Если верить слухам, компания откажется от шумных жестких дисков и выберет тихие и быстрые SSD-накопители. Благодаря этому производительность игр будет в несколько раз больше по сравнению с PlayStation 4. Это было продемонстрировано журналистам издания Wired на примере относительно новой игры про человека-паука. Она была запущена на прототипе PlayStation 5 и на самой мощной на данный момент модификации PlayStation 4 Pro. Так, на актуальной сегодня консоли время загрузки между уровнями составило 8,1 секунды, в то время как будущая консоль загрузила уровень за 0,8 секунды.

Что касается дизайна PlayStation 5 — официальных данных насчет этого нет, зато есть весьма интересные слухи. Если верить сотрудникам портала LetsGoDigital, корпус нового поколения консолей от Sony тоже будет не таким компактным, как у предшественников. К тому же, судя по предварительным изображениям, он тоже обладает весьма странным внешним видом — взять, к примеру, наличие V-образного углубления на верхней части устройства. Если предположить, что Xbox Series X от Microsoft похож на холодильник, то новинка от Sony вообще смахивает на космический корабль. Что же это получается, 2019 и 2020 годы — это время странных дизайнерских решений?

Как бы там ни было, вторая половина будущего 2020 года обещает быть весьма интересной. Ведь в это время своими силами померятся производители двух самых популярных сегодня игровых приставок. Да и вообще, думаю, нам не придется скучать и в первой половине года, потому что слухов о грядущих новинках будет появляться все больше и больше.