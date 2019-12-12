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Военная драма «Ржев» – итоги первой недели проката

Военная драма «Ржев» – итоги первой недели проката

Уже неделю военная драма «Ржев» собирает полные кинозалы в разных городах страны. Мы собрали статистику проката ленты Игоря Копылова.

За первые выходные «Ржев» посмотрели порядка 156,5 тыс. человек, за неделю – более 214 тысяч зрителей. Общие сборы фильма за первые семь дней превысили 50,7 млн рублей.

В целом, в России и странах СНГ сейчас лидируют мультфильм «Холодное сердце 2» с общими сборами за неделю проката 883,7 млн рублей, детектив «Достать ножи» с общими сборами за 2 недели проката 206,6 млн рублей и биографическая драма «Ford против Ferrari», собравшая за три недели 586,3 млн рублей. Несмотря на таких сильных конкурентов, «Ржев» уверенно держится на 5 месте и не сдает позиции.

Военная драма «Ржев» – итоги первой недели проката

Картина о Великой Отечественной войне появилась в графике релизов всего за три недели до премьеры. Несмотря на это «Ржев» превзошел стартовые показатели таких фильмов, как «Танки» (36 млн рублей) и «Коридор бессмертия» (26 млн рублей). Впрочем, еще до премьеры режиссер военной драмы Игорь Копылов заявлял, что коммерческий успех не ставили главной целью. «Мы верим, что фильм посмотрит молодежь. И пусть картина, снятая без господдержки, не принесет денег, но пусть она будет», - прокомментировал кинодеятель.

Стоит сказать, что фильм «Ржев» настигли трудности, где не ждали – кинокартину атакуют боты на популярном сайте «Кинопоиск». По словам создателей, «нападения» происходят преимущественно в вечернее и ночное время. Все пользователи, поставившие 1 балл из 10 возможных, удивительным образом похожи. Например, подряд можно увидеть десятерых проголосовавших с никнеймом аlexey. Причем, при проверке этих аккаунтов выяснилось, что созданы все они были спустя три дня с момента выхода картины в прокат, а единственной оценкой этих «пользователей» - была негативная реакция на фильм «Ржев». Есть предположения, что атака на фильм заранее спланирована заинтересованными лицами с украинской стороны, которым, якобы, мог не понравится один из украиноговорящих персонажей «Ржева».

Военная драма «Ржев» – итоги первой недели проката

Военная драма «Ржев» – итоги первой недели проката

Что же касается отклика реальных зрителей, то военная драма не оставляет равнодушным никого. Даже спустя почти 75 лет после Великой Победы военная тема трогает не только старшее поколение, но и молодых людей. В некоторых городах спрос на «Ржев» был так высок, что кинотеатрам пришлось вводить дополнительные сеансы. В Тверской области лента предсказуемо вырвалась на второе место, встав между неоспоримым лидером российского проката «Холодное сердце 2» и приключенческим фэнтези «Джуманджи: новый уровень».

«Ржев» высоко оценили профессионалы киноиндустрии. Заслуженный артист России Сергей Селин рассказал о своих впечатлениях: «Это фильм о подвиге советского народа, не сброда каких-то непонятных людей. Там показаны солдаты всех поколений – и бывший профессор, и хулиган, и шахтер, и вчерашний школьник, и отец четырех дочерей, и сирота». Также он добавил, что обязательно покажет это кино детям, когда они немного подрастут.

Военная драма «Ржев» – итоги первой недели проката

Актер и исполнитель одной из главных ролей в кинофильме «Собибор» Роман Агеев лестно отозвался о работе своих коллег из города на Неве: «Первый бой, который меня потряс, действительно проработан настолько тщательно, огромное спасибо каскадерам, пиротехникам, режиссеру-постановщику. Это настолько профессионально сделано, что я просто в шоке».

Кратко и емко потенциальным критикам ответил советский и российский актер Василий Лановой: «Под Ржевом происходило то, что называется патриотизмом. А что, кто-то недоволен, что показывают правду о войне? Посылать их надо в одно место. Я все сказал».

Военная драма «Ржев» – итоги первой недели проката

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12 декабрь 2019 /
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