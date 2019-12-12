Депрессия родителей негативно отражается на здоровье детей

Депрессия у родителей способны привести к тому, что детям становится сложнее вести здоровый образ жизни

Депрессия — состояние, напрямую связанное с плохим настроением, заниженной самооценкой, усталостью и отсутствием жизненной энергии. Недавние исследования ученых выявили связь между борьбой со стрессом и унынием, которые в совокупности способны значительно снизить качество жизни ребенка в случае, если его родители подвержены возникновению заболевания.

Почему дети депрессивных родителей подвержены ожирению?

Специалисты по клинической психологии убеждены, что забота о нуждающихся родителях может быть одним из лучших способов помочь детям. Для ребенка жизненно важно иметь поддерживающих родителей для того, чтобы иметь возможность вносить изменения в их образ жизни, особенно если ребенок страдает от ожирения.

Кроме того, модель поведения родителей существенно влияет на выбор образа жизни, который впоследствии выберет ребенок для себя. Если в семье оба родителя враждуют между собой, то у них не остается энергии для обеспечения собственного ребенка необходимой эмоциональной поддержкой, в которой нуждается ребенок и тем более подросток.

По данным Национального центра статистики, более 33 процентов детей и детей в подростковом возрасте имеют избыточный вес и страдают ожирением. Как сообщает портал Sciencedaily.com, предыдущие исследования показали, что дети с избыточным весом имеют более худшее качество жизни, чем их сверстники с нормальным весом.

Детское ожирение зачастую напрямую связано с эмоциональным состоянием ребенка

Во время исследования, специалисты обследовали 96 детей с избыточным весом и их родителей, учитывая при этом комбинацию факторов, как например: психическое здоровье, эмоциональное благополучие, успеваемость и социальный статус. Ученым было важно подтвердить наличие или отсутствие связи между депрессией, издевательствами или благополучием родителей с качеством жизни их ребенка. Дети, чьи родители испытывали трудности, как правило, имели значительно низкий общий балл за качество жизни. Ученые убеждены в том, что один из путей к низкому качеству жизни связан с переживаемой депрессией в детстве. Даже если один из родителей страдает от данного заболевания, то ребенок также подвержен к проявлению симптомов психического расстройства.

Специалисты в области педиатрии отмечают, что во время разговора с детьми об имеющихся проблемах с лишним весом, главным мотивом для побуждения детей противостоять проблемам является вовсе не состояние их здоровья и возникающего риска развития диабета 2 типа или сердечно-сосудистых заболеваний. Зачастую дети мотивированы только возникающей угрозой насилия со стороны одного из родителей, в том случае, если семья не является благополучной. Иными словами, ребенок способен оценивать риски только тогда, когда с ним разговаривают на языке, к которому его приучили родители.

Психическое здоровье детей тесно связано с эмоциональным здоровьем родителей

Решение эмоциональных и психологических проблем родителей является ключевой частью для решения проблемы с детьми и подростками. Ученые также считают, что при возникновении эмоциональных перепадов, симптомов депрессии у детей необходимо обращаться к психологам, которые помогают найти подход к общению со сверстниками, а также для выявления общей причины эмоциональной подавленности.