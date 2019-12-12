Существует ли угроза пандемии вируса Нипах?

Каждый организм на нашей планете борется за свое место под Солнцем. И вирусы не исключение

История Homo Sapiens — это история борьбы с вирусами. Иногда удача оказывается не на нашей стороне, но мы не всегда об этом помним, особенно в эпоху научно-технического прогресса. Между тем, ученые не исключают возможность развития пандемии, вызванных вирусами, с которыми большинство из нас попросту не знакомы. Одним из таких вирусов является вирус Нипах, естественным хозяином которого считаются плодовые летучие мыши рода Pteropodidae, а люди могут передавать его друг другу. На протяжении 20 лет исследователям было хорошо известно о том, что вирус Нипах способен вызвать пандемию, однако, как сообщает Reuters, лекарства от вируса Нипах на сегодняшний день нет. Первая в истории конференция, посвященная этой угрозе, вот-вот должна состояться в Сингапуре. Но что из себя представляет вирус Нипах?

Что известно о вирусе Нипах?

Первая зарегистрированная вспышка вируса Нипах, поразившая Малайзию в 1999 году, привела к гибели 105 из 265 человек. С тех пор исследователи наблюдали за многочисленными вспышками в Сингапуре, Бангладеш и Индии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Бангладеш вспышки вируса Нипах происходят «почти каждый год» с 2001 года. Вирус Нипах (NiV) получил свое название в честь Сунгай Нипа, малазийской деревни, в которой вирусом заразились фермеры. Остановить инфекцию удалось лишь уничтожив более миллиона свиней, что также привело к огромным финансовым потерям. Но оказалось, что свиньи были просто переносчиками болезни, а естественным хозяином являются плодовые летучие мыши. При этом на самих мышей Нипах не оказывает никакого влияния. Вирус передается со слюной, мочой или калом летучих мышей, а свиньям и людям достаточно просто вступить с ними в контакт.

Заболевание развивается постепенно, а его основная опасность кроется в симптомах, которые на ранней стадии напоминают грипп: рвота, головокружение и боль в горле. У некоторых людей наблюдается кашель. По мере дальнейшего развития Нипах способен стать причиной воспаления мозга. По оценкам ВОЗ, от 40 до 75% людей, заболевших вирусом Нипах, умирают. Смерть наступает в зависимости от скорости выявления заболевания и оказанной помощи. В соответствии с рекомендациями ВОЗ люди, страдающие от этого вируса, должны находиться в отделениях интенсивной терапии. Тем не менее, во многих местах, где обнаружен Нипах, у больных нет доступа к медицинской помощи, что способствует распространению болезни.

Так Нипах выглядит под микроскопом

В каких регионах бушует вирус Нипах?

Сегодня вспышки вируса зарегистрированы преимущественно в Азии. Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что вирус передается другим животным, включая собак и кошек. Вспышки в Малайзии и Сингапуре произошли из-за заражения вирусом Нипах свиней, а люди заболели в результате работы с животными и употребления мяса в пищу. А вот вспышки в Бангладеш вызывают у вирусологов серьезные опасения. Дело в том, что плодовые летучие мыши висят на финиковых пальмах, а их слюна и другие выделения могут легко попасть в необработанный сок финиковый пальмы — популярный напиток в Бангладеш. Именно этот фактор лежит в основе большинства вспышек заболевания, хотя люди тоже могут заражать друг друга. Также ВОЗ отмечают, что как и в случае со многими заболеваниями, которыми можно заразиться от животных, нагрузка на окружающую среду является огромным фактором в распространении болезни.

Летучая мышь

Ситуация в Бангладеш осложняется не только распитием финикового необработанного сока. В районах, где преобладают вспышки вируса Нипах, люди живут в непосредственной близости с летучими мышами. Это происходит из-за вырубки лесов для сельскохозяйственных нужд или для строительства новых поселений. Сегодня ученым необходимо предпринять срочные меры, чтобы остановить распространение вируса, поскольку вакцины от Нипах не существует.