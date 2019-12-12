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Зачем древние египтяне носили шапки из пчелиного воска?

Зачем древние египтяне носили шапки из пчелиного воска?

Головной убор египетских фараонов называется клафт или немес

Историкам уже довольно хорошо известно, во что одевались древние египтяне. Благодаря рисункам на стенах и мумифицированным останкам известно, что большинство из них носило облегающую одежду, качество материала которых зависело от социального статуса каждого человека. Также ученые уже давно выяснили, что крестьяне работали под палящим солнцем с косынками на голове, а фараоны надевали так называемый клафт, который представлял собой платок из полосатой ткани. Только вот на некоторых изображениях египтяне изображались с конусами на голове и историки долго не могли понять, что это такое. Ранее считалось, что треугольник на голове нарисованных людей был чем-то вроде нимба у христиан и указывал на святость изображенного человека. Но, как оказалось, некоторые египтяне действительно носили конусообразные головные уборы.

Об этом, по крайней мере, говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Science. В статье рассказывается о том, как группа археологов из проекта Amarna Project обнаружили мумии древних египтян с останками необычных колпаков в захоронении древнеегипетского города Ахетатон. В частности, археологами были найдены тела двух человек из бедных слоев населения, причем одно захоронение когда-то давно было разграблено, а второе частично сохранилось.

Зачем древние египтяне носили шапки из пчелиного воска?

Древнеегипетские рисунки с изображением людей в загадочных головных уборах


Во что одевались древние египтяне?

По оценкам исследователей, найденные люди умерли примерно 3300 лет назад. Судя по останкам, они были захоронены с надетыми на голову головными уборами конусообразной формы и высотой около восьми сантиметров. Анализ показал, что конусные шапочки были сделаны из пчелиного воска, а изнутри обклеены тканью. Так как головные уборы были сделаны из органических материалов, не удивительно, что на останках было множество оставленных различными насекомыми отверстий.

Зачем древние египтяне носили шапки из пчелиного воска?

Останки древнего египтянина с головным убором из пчелиного воска

По словам исследователей, это первые останки, на которых сохранились подобного рода головные уборы. Благодаря этому открытию теория о том, что при помощи треугольников над головами древнеегипетские художники отмечали на рисунках святых, была полностью отвергнута. Помимо нее, существовала и другая теория о том, что египтяне действительно носили такие шапки чтобы пчелиный воск таял на их головах и тем самым духовно очищал их. Однако, на голове похороненных людей не было найдено никаких следов воска и других веществ, поэтому эта теория тоже подвергается большому сомнению.

Также среди историков было популярно предположение, что конусы над головами нарисованных людей указывали если и не на святость, то хотя бы на высокий социальный статус. Но они ошибались, потому что похороненные люди явно не были богатыми. Впрочем, эта теория может быть и правдивой, потому что некоторые исследования доказывали, что бедные египтяне очень старались быть похожими на богачей. Например, некоторых бедняков хоронили таким же образом как и фараонов, правда это получалось у них крайне нелепо.

В общем, вокруг загадочных колпаков жителей Древнего Египта ходит огромное множество слухов. Некоторые из них кажутся весьма странными и притянутыми за уши, а вот некоторые звучат весьма логично. Например, археолог из американского штата Джорджия по имени Рун Найорд уверен, что у конусообразных головных уборов не было никакого ритуального предназначения. По его мнению, египтяне носили их просто для красоты, прямо как мы носим шапки и бейсболки.

12 декабрь 2019 /
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