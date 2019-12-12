Зачем древние египтяне носили шапки из пчелиного воска?

Головной убор египетских фараонов называется клафт или немес

Историкам уже довольно хорошо известно, во что одевались древние египтяне. Благодаря рисункам на стенах и мумифицированным останкам известно, что большинство из них носило облегающую одежду, качество материала которых зависело от социального статуса каждого человека. Также ученые уже давно выяснили, что крестьяне работали под палящим солнцем с косынками на голове, а фараоны надевали так называемый клафт, который представлял собой платок из полосатой ткани. Только вот на некоторых изображениях египтяне изображались с конусами на голове и историки долго не могли понять, что это такое. Ранее считалось, что треугольник на голове нарисованных людей был чем-то вроде нимба у христиан и указывал на святость изображенного человека. Но, как оказалось, некоторые египтяне действительно носили конусообразные головные уборы.

Об этом, по крайней мере, говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Science. В статье рассказывается о том, как группа археологов из проекта Amarna Project обнаружили мумии древних египтян с останками необычных колпаков в захоронении древнеегипетского города Ахетатон. В частности, археологами были найдены тела двух человек из бедных слоев населения, причем одно захоронение когда-то давно было разграблено, а второе частично сохранилось.

Древнеегипетские рисунки с изображением людей в загадочных головных уборах

Во что одевались древние египтяне?

По оценкам исследователей, найденные люди умерли примерно 3300 лет назад. Судя по останкам, они были захоронены с надетыми на голову головными уборами конусообразной формы и высотой около восьми сантиметров. Анализ показал, что конусные шапочки были сделаны из пчелиного воска, а изнутри обклеены тканью. Так как головные уборы были сделаны из органических материалов, не удивительно, что на останках было множество оставленных различными насекомыми отверстий.

Останки древнего египтянина с головным убором из пчелиного воска

По словам исследователей, это первые останки, на которых сохранились подобного рода головные уборы. Благодаря этому открытию теория о том, что при помощи треугольников над головами древнеегипетские художники отмечали на рисунках святых, была полностью отвергнута. Помимо нее, существовала и другая теория о том, что египтяне действительно носили такие шапки чтобы пчелиный воск таял на их головах и тем самым духовно очищал их. Однако, на голове похороненных людей не было найдено никаких следов воска и других веществ, поэтому эта теория тоже подвергается большому сомнению.

Также среди историков было популярно предположение, что конусы над головами нарисованных людей указывали если и не на святость, то хотя бы на высокий социальный статус. Но они ошибались, потому что похороненные люди явно не были богатыми. Впрочем, эта теория может быть и правдивой, потому что некоторые исследования доказывали, что бедные египтяне очень старались быть похожими на богачей. Например, некоторых бедняков хоронили таким же образом как и фараонов, правда это получалось у них крайне нелепо.

В общем, вокруг загадочных колпаков жителей Древнего Египта ходит огромное множество слухов. Некоторые из них кажутся весьма странными и притянутыми за уши, а вот некоторые звучат весьма логично. Например, археолог из американского штата Джорджия по имени Рун Найорд уверен, что у конусообразных головных уборов не было никакого ритуального предназначения. По его мнению, египтяне носили их просто для красоты, прямо как мы носим шапки и бейсболки.