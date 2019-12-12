Подборка необычных гаджетов, которые можно дарить не только на праздники

Вокруг много интересных гаджетов, о существовании которых мы не подозреваем

Каждый год многие считают своим долгом составить рейтинг подарков и обязательно назвать подборку «что подарить близким на Новый год». Мы на этот раз решили обойти стороной популярный штамп и прошерстили интернет в поисках интересных гаджетов и устройств. Причем это не банальные планшеты или ноутбуки (на которых разориться можно), а действительно интересные гаджеты, которые будут полезными пользователям любых возрастов.

Sony Xperia 5

Уж что действительно актуально всегда, так это новый смартфон. Особенно если это флагманское устройство от Sony. Xperia 5 имеет 6,1-дюймовый CinemaWide Full HD+ HDR OLED дисплей с соотношением сторон 21:9. Он оснащен технологиями Sony BRAVIA и процессором X1, обеспечивающими превосходное качество изображения с высокой детализацией и контрастностью.

Один из самых красивых телефонов на рынке

Все знают, что Sony — это в первую очередь про камеры, так что здесь тройная камера и улучшенная технология автофокусировки по глазам Eye AF для реализации любого задуманного сценария. Камера позволяет осуществлять серийную съемку до 10 кадров в секунду, а также серийную съемку объектов в движении при помощи увеличенной скорости вычисления AF/AE.

Ну а на сладкое — специальная система для поддержания качественного интернет-соединения Smart Connectivity. Она проводит глубокий анализ сигналов Wi-Fi и предотвращает потенциальные сбои. Стоимость доступна по ссылке.

Портативная кофемашина

Свежий кофе всегда под рукой

Если смартфон для вас является слишком банальным подарком, обратите внимание на необычные гаджеты. Например, ручную кофемашину, которая умеет варить эспрессо не хуже полноценного агрегата. Залили в это небольшое устройство воду, добавили ложку кофе и дальше доверились ручной компрессии, создающей давление до 15 Бар.

У портативной кофемашины встроенный аккумулятор, поэтому вы получите чашку кофе в любом месте: в дороге, длительном путешествии или просто на работе, если не хочется идти в кофейню. И все это всего за 40 секунд! Кстати, такие же кофемашины есть для капсул типа Nespresso — там вообще достаточно вставить капсулу и налить в отсек воду. Стоит это удовольствие не так дорого — до 8 тысяч рублей.

Принтер с чернилами на три года

И принтер красивый, и система заправки удобная

В современном мире мы храним большинство фотографий в облаках, но, согласитесь, гораздо приятнее любоваться на снимки, когда они украшают квартиру или офис. Помню, раньше мы часто заглядывали в старые альбомы бабушки, а сейчас редко возвращаемся к архивам, которым 1-2 года. Но обычный принтер — не для любителей гаджетов: нужно умное устройство вроде МФУ HP Smart Tank. Подробнее о нем можно почитать здесь.

Его фишка в том, что цветные чернила разработали специально для создания ярких изображений высокого качества, а отпечатки не выцветают с годами. Картриджей здесь тоже нет: краска содержится в специальных емкостях. Как тогда печатать? Устройство поставляется со стартовым набором чернил на 18 тысяч черно-белых или 8 тысяч цветных отпечатков. Этого запаса хватит на три года вперед!

Плюс в том, что Smart Tank — не один принтер, а целая линейка устройств, поэтому можно найти принтер попроще (вроде HP Smart Tank 515) или взять продвинутую модель с большим экраном — HP Smart Tank 615.

Шуруповерт, который открывает вино и раздувает угли

Когда-нибудь открывали вино шуруповертом?

В копилку интересных гаджетов вроде ручной кофемашины — шуруповерт, который не ограничивается лишь своим основным предназначением. BOSCH IXO 6 может использоваться не только для закручивания шурупов, но и как штопор! А если запланируете вылазку на природу (зимой многие любят пожарить мясо), можно даже помолоть специи и разжечь угли в мангале. Для этого устройства есть множество насадок — от резака и угловой до сверления и эксцентриковой.

Шуруповерт оснащен светодиодной подсветкой, имеет беспроводную зарядку и функцию регулировки скорости силой нажатия, которая дает полный контроль над инструментом. Причем устройство позиционируется как для мужчин, так и для женщин, поэтому выпущено в двух цветах – зеленом и розовом. В интересное время живем!

Самая крутая экшен-камера

Совсем недавно в России стартовали продажи новых камер GoPro – HERO8 Black и Max. И это приятная новость для тех, кто хочет порадовать себя и своих близких, которые увлекаются путешествиями и введут активный образ жизни.

Max — универсальная камера с двумя объективами и встроенным фронтальным дисплеем, обладающая непревзойденной стабилизацией. Ее можно использовать как камеру HERO с одним объективом, как устройство с двумя объективами для сферической съемки или как незаменимого помощника для ведения видеоблогов.

GoPro Max

HERO8 Black – усовершенствованная флагманская модель со стабилизацией HyperSmooth 2.0, а также функцией TimeWarp 2.0, автоматически регулирующей скорость видео одним касанием.

GoPro HERO8 Black

Пожалуй, это один из самых интересных гаджетов, который можно подарить на праздники, да и купить просто так. У нас в редакции есть камеры GoPro, которым по несколько лет — и до сих пор работают будто новые.

Кубик — тайм-менеджер

И курсы по тайм-менеджменту не нужны

Еще один необычный гаджет, который помогает рационально распределить свое время на выполнение задач. TimeFlip — это небольшой кубик с 12 гранями. На каждой грани изображена активность — например, мыслительный процесс, перерыв на чашку кофе, серфинг в интернете, работа с почтой и, конечно же, социальные сети. Кубик синхронизируется со смартфоном, и как только вы положите его тем изображением вверх, чем в данный момент занимаетесь, начнется отсчет времени.

Изготавливается он из специального гипоалергенного пластика — кубик полностью раскладывается, и вся конструкция держится на магнитных замках. А работает от простой батарейки (таблетки). Очень интересная штука для мониторинга активности и тайм-менеджмента.

Какое бы устройство вы ни выбрали (например, в подарок), все равно останетесь в выигрыше, поскольку это такие вещи, до которых у самого руки обычно не доходят. А в подарок получить приятно, и не обязательно ждать Новый год или день рождения. Ведь самые приятные сюрпризы, как правило, случаются без повода.