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Люди — не единственный вид, которому бабушки помогают растить потомство

Люди — не единственный вид, которому бабушки помогают растить потомство

Оказалось, бабушки косатки помогают родителям воспитывать потомство

Известно, что в животном мире — среди десятков тысяч млекопитающих, птиц, рыб и земноводных — лишь немногие особи достигают зрелого возраста. Более того, после потери способности вынашивать потомство (менопаузы), выживают далеко не все самки. Однако согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PNAS, у менопаузы есть свои преимущества и пользуются ими не только люди. Так, китообразные, включая белух, нарвалов и косаток привлекают на помощь в воспитании потомства бабушек. Оказалось, что менопауза серьезно увеличивает шансы на выживание молодого поколения.


Очередное подтверждение “гипотезы бабушки”

Изучая данные о популяциях косаток в штате Вашингтон в США и Британской Колумбии в Канаде, исследователи обнаружили, что уровень смертности новорожденных детенышей возрастал сразу после смерти бабушки, по сравнению с детенышами, чьи бабушки были живы. Исследование предполагает, что косатки зрелого возраста, которые не размножаются, увеличивают шансы потомства на выживание. Ученые пришли к выводу, что жизнь бабушки после менопаузы важна для ее семейной группы. Более того, результаты исследования могут оказаться важным фактором при оценке будущего популяций этих млекопитающих. Отметим, что сегодня популяция косаток продолжает сокращаться, поэтому исследователи полагают, что роль бабушек, вероятно, станет еще важнее. Самки косаток достигают половой зрелости примерно в 10 лет и перестают размножаться в возрасте от 30 до 40 лет. При этом в дикой природе они могут жить намного дольше: от 80 до более 100 лет.

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Результаты предыдущих исследований показали, что ограниченный репродуктивный период влечет за собой меньшую конкуренцию за поиск пропитания для потомства. Оказалось, что бабушек-косаток воспринимают как лидеров. Более того, они лучше знают охотничьи угодья и техники.

Люди — не единственный вид, которому бабушки помогают растить потомство

Косатки продемонстрировали преимущества менопаузы

Эти преимущества можно объяснить “гипотезой бабушки”, которая предполагает, что менопауза создает поколение более мудрых членов семьи, что способствует общему благосостоянию их родственников. Тем не менее исследователи полагают, что не все так просто, так как у других животных, например у слонов, также есть бабушки, которые заботятся о внуках. Однако они делают это в том числе и для своих собственных детей.

В ходе исследования команда обнаружила, что в течение двух лет после смерти бабушки по материнской линии, вероятность молодых косаток умереть была в 4,5 раза выше, чем у косаток с живыми бабушкам в постменопаузе, и в 1,5 раза выше, чем у косаток, чьи бабушки находились в репродуктивном возрасте.

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Ученые полагают, что, когда бабушки поддерживают своих собственных детей, их движения и характер деятельности ограничены, и они не в состоянии обеспечить поддержку так же, как косатки в постменопаузе. Возможно, менопауза развивалась у косаток именно по этим причинам. Чтобы лучше понять отношения между разными поколениями косаток, в будущем ученые намерены использовать дроны.

12 декабрь 2019 /
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