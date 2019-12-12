Что произойдет когда ИИ научится распознавать эмоции?

Хотели бы вы, чтобы ИИ распознавал ваши эмоции?

Сегодня ни для кого из нас не секрет, что компьютеры медленно, но верно учатся считывать эмоции. Представьте, что за вашей привычной деятельностью наблюдает искусственный интеллект. Не будет ли такое будущее нарушать личные границы, лишая приватности? При этом, совершенно не исключено, что развитие ИИ приведет к золотому веку сострадательных, умных и полезных машин. Как бы там ни было, прогресс не остановить, а потому многие ученые убеждены, что каждому из нас необходимо понимать по какому принципу обучается, создается и развивается искусственный интеллект.

Поппи Крам, главный научный сотрудник Dolby Labs и профессор Стэнфордского университета, использует современные датчики и ИИ для захвата эмоциональных сигналов. В своей работе Крам использует различные технологии — от термодатчиков, которые отслеживают кровоток, до мониторов определяющих частоту дыхания и камер, которые отслеживают микроскопическое распознавание лиц. Если это звучит немного пугающе, вероятно, так и должно быть. Тем не менее, уже сегодня огромное количество человек по всему миру используют девайсы, доступ к которым можно получить благодаря технологии по распознаванию лиц. И это никого не пугает. Возможно, причина кроется в том, что сегодня мы все больше доверяем алгоритмам, которые работают неожиданным образом. Даже ученые, которые создают эти алгоритмы, иногда уклоняются от ответственности, рассматривая искусственный интеллект как нечто, находящееся вне их контроля.

А как вы считаете, какие изменения повлечет за собой способность ИИ распознавать эмоции? Обсудить технологическое будущее человечества можно с участниками нашего Telegram-чата

Как следует относится к новинкам в области ИИ?

Уже сегодня ИИ способен выявлять болезни, отвечать на запросы, делать бизнес-прогнозы и даже давать советы о том, как бороться с изменением климата. Но то, что называют «эмоциональным искусственным интеллектом» может появиться намного раньше, чем мы думаем. Все потому, что сегодня развитие ИИ, способного распознавать эмоции, направлено на помощь самым разным компаниям. Это необходимо для предоставления разного рода услуг, в том числе личного характера. Например, если клиент не доволен работой обслуживающего персонала, система способна вычислить его и сообщить о недовольстве сотрудникам. Но как относиться к тому, что ИИ будет распознавать ваши эмоции при помощи камеры на ноутбуке? Данные о вашем состоянии могут быть переданы рекламодателям и в результате вы будете получать соответствующую рекламу. Для компаний, это безусловно, большой плюс, но как насчет пользователей? Возможно, вы удивитесь, но результаты исследования, опубликованные в журнале Gartner гласят, что большинство пользователей не против того, чтобы ИИ распознавал их эмоции. Тем временем, существует мнение, что американский математик и террорист, больше известный как Унабомбер, оказался прав, предупреждая людей об опасности технологического прогресса.

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Скорее всего, большинство будет приветствовать способность алгоритмов распознавать их эмоциональное состояние

Джарон Ланье, научный сотрудник Microsoft и автор таких книг как “Мы не гаджеты” и “Кому принадлежит будущее”, считает что сегодня люди бывают настолько восхищены преимуществами технологий, что не учитывает их возможных недостатков. Как пишет издание Wired, Ланье указывает на то, как многие люди приветствовали голосовых помощников в своих домах и семьях, не обращая внимания на их влияние на детей и доступ к персональным данным. По мнению Ланье, основная ошибка, которую сегодня склонны совершать многие, заключается в том, что мы думаем о машинах как о живых организмах. Конечно, есть и обратная сторона, позволяющая использовать в нашей жизни полезные технологии. Так, алгоритмы ИИ и голосовые помощники, способные распознавать эмоции, могут принести существенную пользу в работу службы здравоохранения.

Тем не менее, не стоит забывать о том, что ИИ программируют люди. А люди, как известно, склонны совершать ошибки. Это чревато появлением неверных данных, которые могут затруднить принятие решений ИИ. Более того, сегодня слежка за пользователями и утечка персональных данных является реальной проблемой. Многие специалисты чрезвычайно озабочены тем, что в будущем от подобных технологий, получивших доступ к жизни пользователей, невозможно будет отказаться.