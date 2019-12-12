На дне Тихого океана обнаружены тысячи загадочных углублений

Побережье Биг-Сур

Чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, многие страны сегодня пытаются вырабатывать электричество при помощи ветра и других возобновляемых источников энергии. Например, многие компании сегодня строят ветряные электростанции, но для установки больших ветрогенераторов необходимо много места. Поэтому местом постройки одной из новых ветряных станций было выбрано калифорнийское побережье Биг-Сур у Тихого океана, но при изучении его дна учеными были обнаружены тысячи загадочных углублений. Внутри них исследователи нашли мусор и обитающих внутри бутылок и других емкостей животных. Теперь ученым интересно, из-за чего именно возникли таинственные ямы и могут ли они в будущем разрушить ветряную электростанцию?

О внезапном открытии ученых рассказало научное издание Science Alert. Изначально исследователи хотели оценить уровень опасности подводных кратеров, которые простираются на площади более 1 300 квадратных километров возле побережья Калифорнии. Об их существовании стало известно только в 1999 году, во время изучения дна этой водной территории при помощи гидролокатора. Точная причина возникновения этих кратеров пока неизвестна, но если они были вызваны выбросами метана, то размещать ветровую электростанцию вблизи них будет запрещено.

Большие кратеры выделены красным цветом

Еще одна загадка Тихого Океана

Результаты исследования океанического дна, проведенное сотрудниками Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей, не выявили никаких намеков на наличие метана. По их мнению, эти кратеры были оставлены более 50 000 лет назад, поэтому сегодня они вряд ли представляют какую-либо опасность для будущих сооружений. Однако, недалеко от них исследователи нашли не менее 15 000 загадочных отверстий, возникновение которых они тоже до сих пор не могут объяснить.

3D-визуализация загадочных углублений

Диаметр большинства ям составляет около 11 метров, а глубина равна примерно одному метру. Примерно в 30% этих углублений исследователи обнаружили мусор в виде различных емкостей, которые наверняка были выброшены с бортов кораблей. Внутри этих емкостей уже успели поселиться некоторые водные обитатели, потому что они кажутся им весьма безопасными жилищами. Примечательно, что подводные ямы образовались далеко не одновременно с расположенными рядом большими кратерами. Так, по крайней мере, считают исследователи.

Мусор на дне углублений

Как и говорилось выше, ученые пока не могут выяснить происхождение загадочных углублений. Однако, у них есть одно предположение — возможно, изначально на местах ямочек просто лежал мусор, внутри которых со временем поселились живые существа. Двигаясь, подводные животные могли поднимать осевший на дне океана песок вверх, из-за чего и образовались ямы.

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Однако, эта гипотеза кажется недостаточно правдоподобной. Дело в том, что мусор был найден только в некоторых из множества углублений, а все остальные практически чисты. Вероятность того, что они каким-то образом связаны с большими кратерами, тоже крайне мала. А все потому, что между ними не было обнаружено ярко выраженных общих черт. Также на дне не было обнаружено никаких источников газа, что еще больше озадачивает ученых.

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Как бы там ни было, исследователям предстоит провести довольно много работы, чтобы убедиться в безопасности кратеров и небольших углублений. Если вдруг они окажутся опасными для будущей ветроэлектростанции, придется искать новое место для строительства.