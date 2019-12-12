Пресмыкающиеся видят оптические иллюзии так же, как и люди

Ящериц можно обмануть оптической иллюзией

В середине 2019 года по интернету распространилась фотография, которую каждый человек воспринимал по-своему. Например, кто-то утверждал, что она цветная, а кому-то казалось, что она черно-белая с цветными линиями. Такие изображения, которые способны обмануть человеческое зрение, называются оптическими иллюзиями и известны людям несколько тысяч лет. Они срабатывают на людях из-за довольно сложного строения человеческих глаз, у которых есть слепые зоны и другие особенности. Также оптические иллюзии могут обмануть зрение и других животных вроде обезьян, но ранее никто даже не мог предположить, что на них таким же образом реагируют даже пресмыкающиеся ящерицы. А ведь они вовсе не обладают развитым зрением со сложным строением.

О неожиданном открытии, сделанном итальянскими учеными, было рассказано в научном журнале под названием Journal of Comparative Psychology. По мнению исследователей, глаза некоторых пресмыкающихся могут быть обмануты как минимум известной оптической иллюзией Дельбефа. Она впервые была изображена в XIX веке и представляет собой два закрашенных круга одинакового размера, которые окружены большим и маленьким кольцами. Во время просмотра этого изображения людям кажется, что закрашенный круг внутри большого кольца меньше, чем второй кружок. Но на самом деле они совершенно одинаковые.

Иллюзия Дельбефа

Как обмануть зрение?

Ранее ученые выяснили, что на эту оптическую иллюзию помимо людей реагируют и обезьяны. Открытие было сделано во время эксперимента, где перед приматами были поставлены две одинаковые тарелки с едой. Единственное, что их отличало, это радиус окружности, начерченной вокруг каждого блюдца. Исследователи предположили, что если обезьяны первым делом подойдут к тарелке внутри маленького круга, значит, их зрение было обмануто. Так и произошло — животные подошли именно к маленькому кругу, потому что тарелка внутри нее показалась им большой.

Бородатая агама (Pogona vitticeps)

Примерно таким же образом итальянские ученые проверили работоспособность иллюзии и на пресмыкающихся. В их испытании приняло участие 12 бородатых агам (Pogona vitticeps) и 8 сухопутных угольных черепах (Chelonoidis carbonaria). В первой части эксперимента перед ними поставили две одинаковые тарелки с овощным пюре, которое было разложено в виде окружностей с диагональю 4,9 и 1,8 сантиметра. Как и ожидалось, пресмыкающиеся первым делом подошли к той тарелке, где еды больше.

Угольная черепаха (Chelonoidis carbonaria)

А вы знаете про существование природной оптической иллюзии под названием «магнитный холм»?

Подобие иллюзии Дельбефа было воссоздано только во второй части исследования. На этот раз перед животными были поставлены тарелки разного размера, а порция еды была одинаковой. Эффект отлично сработал на ящерицах — их зрение явно было обмануто и они первым делом подошли к маленькой тарелке. И это при том, что в большую тарелку было наложено такое же количество еды.

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Только вот черепахи, по каким-то причинам, не стали разбираться в какой тарелке еды больше и подошли к обеим тарелкам врассыпную. Возможно, это связано с тем, что их зрение является не настолько хорошим, как у ящериц. Из этого следует, что быть обманутыми оптическими иллюзиями могут далеко не все пресмыкающиеся.