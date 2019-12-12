Проигранные войны современной России

Победитель в любой войне определяется масштабом уступок и репараций, которые проигравшая сторона выплачивает триумфатору, компенсируя «неудобства» и нанесённый ущерб. Вспомним Вторую мировую. Согласно решению Потсдамской конференции Германия выплачивала СССР колоссальные репарации за свою опрометчивую экспансию.

С территории оккупированной советскими войсками Германии всё шли и шли сотни тысяч вагонов строительных материалов, вывозились заводы, электростанции, станки, электромоторы, почти полтора миллиона голов скота, почти 2,5 млн тонн зерна, 20 млн литров спирта (по литру за каждого погибшего на фронтах Великой Отечественной). Миллион тонн овощей и картошки, вагоны берлинского метро, круизные лайнеры, немецкие военные технологии, ракетная техника, оружейные технологии Шмайсера, ставшие впоследствии хорошим подспорьем при разработке самого лучшего в мире «русского» автомата АК-47.

У жителей побеждённой Германии было конфисковано 60 тысяч роялей, 460 тысяч радиоприёмников, 190 тысяч ковров, 940 тысяч предметов мебели, 265 тысяч настенных и настольных часов, которыми награждались военные и номенклатурные чины страны-победителя.

Репарационное разграбление Германии шло до 1954 года

Не побрезговали поношенной одеждой (1,2 млн мужских и женских пальто были доставлены в Союз), на склады поступило около 1 млн головных уборов. Пришло бесчисленное количество вагонов вина. Даже пресловутая «прослушка», с которой работали коллеги Владимира Владимировича в КГБ СССР, была «репарационной».

Добротные системы и технологии немецкого производства десятилетия служили новым хозяевам, что, впрочем, не помешало им в течении последующих десятилетий методично развалить страну. Но в этом ли вопрос? Вовсе не в этом. Вторая мировая была последней в истории России войной, где наша страна оказалась в победителях.

Во всех последующих войнах Россия, если принимать во внимание «репарационный фактор», оказывалась в проигрыше

Вспомним про Чечню



Жестокость и звериная изощрённость чеченских боевиков давала фору солдатам Абвера и прозрачно намекала на то, что, если бы в руках спустившихся с гор «бригадных генералов» и «полевых командиров» оказалось бы вооружение помощнее, то исход войны, ведшейся в предлагаемых обстоятельствах разваливающейся и системно разворовываемой доморощенными олигархами России, не взялся бы предугадать ни один здравомыслящий историк. Такое вооружение министр обороны Павел Грачёв, к счастью, чисто технически не успел им продать.

Принято считать, что в Чеченских войнах Россия победила, а маленький и гордый чеченский народ, опомнившийся и внезапно осознавший невозможность своего существования вне связи с Россией, помог нам «сохранить страну».

Всё это, «конечно же, так». И когда думаешь об этом, перед глазами встаёт картинка: как чеченский мальчик лупит учебником новейшей российской истории, в котором прописаны эти великие догмы нашей эпохи, по голове коренного «задрота-москвича».

Лупит так, как сейчас, наверняка, хотел бы отлупить глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров нерадивого режиссёра Александра Николаевича Сокурова. Тот, по мнению чеченского лидера, не далее как 10 декабря 2019 года совершил деяние, за которое его следует «призвать к ответственности».

Какое преступление совершил режиссёр Александр Сокуров?

В ходе встречи президента России Владимира Владимировича Путина с общественностью на заседании СПЧ Сокуров (известный «провокатор, либерал и агент западных институций») стал мутить воду и задавать главе российского государства каверзные риторические вопросы и поднимать запретные темы.

Начал Сокуров вполне миролюбиво, показав главе российского государства абсолютно неинтересный ему журнал «Сеанс» (отрекомендованный режиссёром, как лучший в мире киножурнал) и посетовав на то, что государство не занимается поддержкой многих интересных проектов.

Вот ведь святая наивность. Зато государство может спонсировать какую-нибудь душераздирающую агитку а-ля фильм «Крым» Алексея Пиманова или профинансировать картину о героях-панфиловцах толковому режиссёру (выпускнику бухгалтерских курсов).

То есть, вкладывается в идеологически выверенный продукт, обижаясь, когда на государевы (пусть и народные средства) с киноэкранов льются правдивые помои о нашей реальности, как это было с фильмом «Левиафан»

Сокуров, у которого до этого заседания, были хорошие шансы отметить ровно через полтора года семидесятилетний юбилей, сказал и много других странных вещей. Ну, вот, хотя бы:

«Россия без доступного образования и просвещения при десятках миллионов пребывающих в бедности, мне, как гражданину, не нужна»

Будто не знает, что диплом «Бауманки» или МГУ даже самый бедный гражданин может купить, насобирав n-ную сумму денег, а потом, скопипастив и защитив диссертацию, сесть в кресло министра культуры.

После серии сомнительных тирад на культурную тематику, которыми можно было и ограничиться, Александр Николаевич посягнул на самое святое для каждого россиянина, — рассказал про кризис федеративного устройства РФ и предложил «…перестать оплачивать необузданную пассионарность кавказского сектора».

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы?» — открыто недоумевал Сокуров, потеряв берега дозволенного, и спокойно глядя на то, как отвисают челюсти у присутствующих. — Политические вопросы чеченских ситуаций, на мой взгляд, не осмыслены. Что это было? Освободительная борьба? Мятеж? Никакой политической дискуссии на этот счёт не идёт, а это очень и очень серьёзная больная проблема, которая касается не только Чечни, но и всего Северного Кавказа, где развитие работы с молодёжью, развитие культурных процессов практически не идёт»

Как не идёт? Неужели вы, Александр Николаевич, не смотрите YouTube и не видели ролик, как Татьяна Александровна Навка и Рамзан Ахматович Кадыров вдвоём танцуют лезгинку? Или, по-вашему, господин режиссёр, этого не достаточно?

Дальше режиссёр Сокуров и вовсе скатился в жанр «хоррор», рассказав про неагрессивный народ Ингушетии. По мнению Александра Николаевича, ингуши зажаты между Россией и «жесточайшим чеченским сектором».

«О реализации каких культурных прав в Ингушетии можно говорить сегодня? Кино нет. Телевидения нет. Прессы нет. Активные ингушские граждане находятся в заключении. На основании какой политической логики? Какая-то кривая логика. Почему нельзя разговаривать? Почему просто нельзя разговаривать с людьми?!» — продолжал Сокуров, пользуясь терпением президента и его окружения, задаваться риторическими вопросами. Он славно выстроил амплитуду драматической перипетии обречённого на трагический финал диалога. И подбирался к главной болевой точке

Александр Сокуров рассказал о том, что он, как раз, беседует с людьми. И не просто с людьми. А с молодыми парнями, живущими на Северном Кавказе и уже сегодня определившимися со своей позицией в случае войны России и НАТО:

«Начнёте воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. У нас есть горы, у нас есть зелёнка!» — говорят они мне, — признался Александр Николаевич в своих сомнениях насчёт лояльности русской власти северокавказских народов России

А по-моему, даже у самых «ура-патриотично» настроенных русских давно нет никаких сомнений на этот счёт. А у родственников тех, кто приносит цветы к памятнику погибшим на Каширском шоссе, и подавно.

Апогея Сокуров достиг, назвав тех, кто вышел этим летом с протестами на улицы Москвы и получил длительные тюремные сроки за брошенные в полицейских пластиковые стаканчики, настоящими… патриотами, для которых важна красота и справедливость, любовь и ответственность.

«Я считаю, что они особенные – эти люди. С ними нужно начинать говорить, не отворачиваться, говорить на равных. Пригласите их. Напоите чаем. Я просто умоляю вас. Они особенные. Они радеют за Отечество. И ничего другого, кроме интереса страны, на самом деле, у них нет!» — говорил, распаляясь, режиссёр

Что за чёрт? Наши верные братья-чеченцы «плохие», а эти русские бузотёры, дёргающие за рукава росгвардейцев за деньги Госдепа, «хорошие»?! Не нужно быть бабой Вангой, чтобы понять, какими будут ответы главы государства на эти полные отчаяния слова русского интеллигента, словно прилетевшего с какой-то «Нерусской планеты».

Мы снова услышали от Владимира Владимировича, что в западных странах за несанкционированные мероприятия дают по 10 лет, а за брошенный в полицейского США стаканчик в ответ прилетит пуля. И ещё раз уяснили для себя, что всё начинается с одноразовой посуды, а заканчивается бомбами из пластида, мощностью в 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте, после приведения в действие которых земля сойдёт с орбиты.

А что же чай для арестантов? Ну, тут, как оказалось, Сокуров совершенно прав. Разговаривать с молодыми фрондёрами можно и даже нужно. У нас свобода слова. По-моему, кто-то из президентских помощников даже черканул в блокноте насчёт необходимости выслать в СИЗО пару пачек чая. Времени на разговоры друг с другом у них будет достаточно. Если запас слов закончится, патриотично настроенные криминальные авторитеты подкинут «политическим» пару интересных тем.

А о чём это всё было? Ну, поговорил старый, уважаемый в определённых кругах, либерал со своим ровесником, уважаемым в других определённых кругах и главой государства. Ясно же, что разговор этот ничего не изменит и не мог изменить.

Однако, «подумав, отвечать на слова Сокурова или нет», проснулся реальный победитель Первой и Второй чеченских войн, которому Россия только с 2001 по 2014 год (согласно официальной статистике) заплатила более 500 миллиардов репараций.

«Он (прим. автора — Александр Сокуров) и ему подобные, если бы не мы, давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство!» — ответил Кадыров Сокурову. — А жертв, подобных, понесённым героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысячи человек больше… (орфография и стиль сохранены). Благодаря мудрой политике и твёрдой воле Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова… […] Именно твёрдость, решительность, мудрость и мужество Ахмат-Хаджи Кадырова […] способствовали восстановлению мира, порядка, стабильности. Именно он навсегда остановил войну и искоренил породившие её причины!»

Вот! С этого надо было начинать. Точку в любой войне, как известно, ставит её победитель. Он и устанавливает законы на отвоёванной земле. И, судя по тому, что сегодня в Чечне происходит, никаких сомнений не остаётся, что победителями в Чеченских войнах являются именно те герои России, которые отправили наших десантников на псковское кладбище

«…За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствие с законом!» — продолжил чеченский лидер третировать пожилого режиссёра.

Какого именно закона и где, в какой точке России Сокурова стоит призвать? Это очень важные вопросы. Если бы законы Рамзана Ахматовича, победителя обеих чеченских войн, героя России, распространялись только на территорию Чеченской Республики, с этим можно было бы, скрепя сердце, смириться. СК ведь, как-то, смирился, закрыв на всё глаза по указке сверху и вспомнив про принцип «нет тела – нет дела».

Но смерть «грубо искажавшего действительность» Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, в самом сердце Москвы, доказывает, что эти законы давно распространились на территорию всей Российской Федерации, где люди, имеющие отличную (во всех смыслах этого слова) гражданскую позицию давно живут в страхе.

«Вы своими ничем не прикрыто националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов!»

Да нет никакого единства народов. Давайте признаем это, наконец. Для русского «преступника», опубликовавшего пост в сети или бросившего в полицейского пластиковый стаканчик, потянутся долгие дни, месяцы и годы в колонии. Ну, а чеченского героя, оборвавшего чьи-то жизни в ходе внесудебной расправы где-то в подвалах и подсобных помещениях ЧР, ждёт очередная награда.

Называть это можно как угодно. Но только не единство.

Такая история.

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