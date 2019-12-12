» » Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Смерть Юрия Михайловича наступила 10 декабря в одной из немецких клиник, расположенных в городе Мюнхене (Бавария, ФРГ). Бывший российский градоначальник не выдержал плановой операции.

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Читайте нас в мобильном приложении

Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос
12 декабрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Страна осталась без дежурного
Хочу все знать

Страна осталась без дежурного

Заменить на ТВ Михаила Жванецкого может только Михаил Жванецкий
Без быстрых вертолётов РФ очень рискует
Хочу все знать

Без быстрых вертолётов РФ очень рискует

Почему буксует проект российского скоростного военного вертолёта
Мочили, мочим и будем мочить
Хочу все знать

Мочили, мочим и будем мочить

Европейские лидеры смирились с работой российских киллеров на территории Евросоюза
Особенности аренды квартиры в Мюнхене
Хочу все знать

Особенности аренды квартиры в Мюнхене

Ещё в недалёком прошлом нашим соотечественникам даже не приходилось мечтать о свободе передвижения, которой мы наслаждаемся в настоящее время. Это изменило не только качество жизни, но и стиль. 
Задай свой вопрос и получи ответ!
Хочу все знать

Задай свой вопрос и получи ответ!

В интернете появился очень интересный сервис Вопросов и Ответов в котором каждый из Вас сможет задать свой вопрос и получить ответ от сотни других людей, участников и просто эрудированных и умных
Как вы провели зиму: фоторепортаж детей-блогеров со всего мира
Хочу все знать

Как вы провели зиму: фоторепортаж детей-блогеров со всего мира

Сегодня мы читаем письма детей-блогеров из разных городов — о том, что странного и необычного происходило с погодой этой зимой. Распускающиеся цветы в Сербии, снег в Израиле и рекордная бесснежность
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Камеры заднего видаКалькулятор тарифов Яндекс на таксиОсновные преимущества керамической плиткиАвтосвет, нюансы ремонта и обслуживанияЭкстрасенсы помогают следствию в раскрытии преступленийВьетнамские дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалкиНа реке Генхе в Китае появился редкий вращающийся ледяной дискСамостоятельные путешествия, что важно знать


Свежие Статьи
Скворцы и Шекспир

Скворцы и Шекспир

Пыльные демоны

Пыльные демоны

Норвежский попугай Гуннар

Норвежский попугай Гуннар

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+