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Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж
Смерть Юрия Михайловича наступила 10 декабря в одной из немецких клиник, расположенных в городе Мюнхене (Бавария, ФРГ). Бывший российский градоначальник не выдержал плановой операции.
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12 декабрь 2019 /
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