Сохранение тасманийского дьявола





На этом фото молодой тасманийский дьявол (Sarcophilus harrisii) по кличке Армин (Armin) делает первые шаги на острове Марайа у восточного побережья острова Тасмания. Выпуск дьяволов на этот остров — часть программы по сохранению вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Раньше тасманийские дьяволы были широко распространены в Австралии, но после заселения на материк собак динго около 3500 лет назад они довольно быстро исчезли, не выдержав конкуренции. Сохранились дьяволы только на острове Тасмания, свободном от динго.

Но в 1996 году животных постигла новая напасть — инфекционный рак под названием лицевая опухоль тасманийского дьявола (devil facial tumor disease, DFTD). Раковые клетки передаются от одной особи другой при укусах (дьяволы покусывают друг друга во время спаривания и совместного поедания пищи — падали), успешно приживаются и размножаются. Раньше считалось, что опухолевые клетки не распознаются как чужеродные из-за низкого генетического разнообразия дьяволов, но позже выяснилось, что клетки опухоли очень хорошо маскируются (подробнее см. статьи Инфекционный рак и Заразные раки). Смертность от заболевания близка к 100%: после утраты способности питаться животные погибают. За 20 лет заболевание привело к снижению численности популяции дьяволов на 80%!

Поэтому для сохранения уникальных животных, самых крупных сумчатых хищников (после того, как вымер знаменитый тилацин, или сумчатый волк), предпринимаются разнообразные меры. Это и разведение в неволе — в просторных вольерах, имитирующих естественные условия, а также в зоопарках, — и создание здоровых природных популяций, как на острове Марайа.

Дуйсбургский зоопарк — единственный зоопарк в Германии и один из немногих в Европе, где содержатся тасманийские дьяволы. Здесь живут два брата — Кэм (Cam) и Куррль (Currle) — возрастом около 6 лет (в 2017 году они в четырехлетнем возрасте переехали из зоопарка Копенгагена), а также более молодой Кларк (Clarke). На фото — братья, которые любят спать вместе. Зоопарк так гордится дьяволами, и они так популярны у посетителей, что изображение дьяволов висит у входа в зоопарк, а указатели к их вольеру стоят чуть не каждые 100 метров. Фото © Юлия Михневич, Дуйсбургский зоопарк, Германия, 6 сентября 2019 года

Впервые на остров Марайа здоровые тасманийские дьяволы были выпущены в 2012 году, затем в 2013-м, 2017-м и 2019-м. Всего выпустили 42 животных, и к началу 2018 года популяция насчитывала уже 103 диких здоровых дьяволов. Марайа был выбран из более 300 мелких островов рядом с Тасманией как наиболее подходящий по размерам, доступности пищи и воды и удаленности от Тасмании.

Здоровая вольная популяция имеет очевидные преимущества перед популяциями, живущими в условиях неволи. Кроме того, что сохраняется естественное поведение животных, забота о самоподдерживающейся популяции требует меньших усилий и финансов.

На острове Марайа обитают гнездящиеся на земле птицы, для которых завезенные тасманийские дьяволы представляют опасность. Это куриный гусь (интродуцированный на остров в 1960-х гг.), малый пингвин и буревестники. Поэтому ученые проводят их мониторинг для поиска мер по снижению воздействия. По острову также расставлены камеры наблюдения, уже показавшие, что некоторые виды птиц сократили время своего пребывания на земле.

Программа предусматривает последующий выпуск здоровых дьяволов в Тасманию. В 2016 году с острова Марайа было вывезено 17 взрослых дьяволов (ученые тщательно отбирали их по возрасту, полу, уровню генетического разнообразия) для выпуска в местечко Стоуни-Хед (Stony Head) на северо-востоке Тасмании. В 2017 году еще 24 взрослых и 9 молодых дьяволов, а также 38 дьяволят «сумочного» возраста были вывезены в национальный парк Маунт Вильям (Mount William National Park) на северо-восточном побережье Тасмании.

Некоторые из выпущенных животных были снабжены GPS-ошейниками. Их мониторинг показал, что дьяволы, рожденные на острове Марайа, имеют больше шансов на выживание после выпуска на Тасманию, чем рожденные в популяциях в неволе, прежде всего они реже попадают под машину.

Ученые надеются, что удастся разработать вакцину от инфекционного рака, оздоровить тасманийскую популяцию животными с более высоким уровнем генетического разнообразия и лучшим иммунитетом, ну или, в крайнем случае, заселить здоровыми дьяволами Тасманию после вымирания на ней всех ныне живущих зараженных особей. Следить за программой сохранения тасманийского дьявола можно на сайте проекта Save theв Tasmanian Devil Program и странице в Фейсбуке.

Фото с сайта nytimes.com.

Юлия Михневич