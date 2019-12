Динозавры-летяги

Перед вами реконструкция внешнего вида небольшого хищного динозавра эпидексиптерикса (Epidexipteryx hui). Этот динозавр длиной 25 см и массой 164 грамма жил в середине-конце юрского периода, от 152 до 168 млн лет назад. У него было несколько необычных черт: зубы были только в передней части челюсти и выдавались вперед, задние хвостовые позвонки образовывали нечто вроде пигостиля современных птиц (хотя, в отличие от птиц, эти позвонки не срослись воедино), а третий палец был заметно длиннее отстальных. Четыре длинных пера на конце его хвоста были явно предназначены для демонстративного поведения — это самый древний найденный динозавр с демонстрационными перьями.

Эпидексиптерикс был представителем необычного семейства хищных оперенных динозавров скансориоптеригид из группы манирапторов, к которым, согласно кладистической систематике, относят и птиц.

Первым из скансориоптеригид был открыт скансориоптерикс (Scansoriopteryx heilmanni), давший название всему семейству. Его нашли в позднеюрских отложениях провинции Ляонин в Китае и описали в 2002 году. Это был мелкий динозавр размером с воробья. Впрочем, найденные остатки принадлежали птенцу, поэтому размеры взрослой особи оценить сложно.

Остатки скансориоптерикса — большая часть черепа с нижней челюстью, полная грудная клетка, полный плечевой пояс, половина хвоста, таз. Длина масштабного отрезка — 1 см. Изображение с сайта sci-news.com

У скансориоптерикса был удлиненный третий палец, в два раза длиннее остальных. Такого пальца не было ни у каких других хищных динозавров. Необычное строение кисти заставило палеонтологов предположить, что скансориоптерикс был динозавром-древолазом: он проводил жизнь в кронах деревьев, а длинным третьим пальцем выковыривал насекомых из-под коры, как современные руконожки (см. картинку дня Мадагаскарская руконожка).

В том же 2002 году удлиненный третий палец был описан у эпидендрозавра (Epidendrosaurus ninchengensis) из той же провинции Ляонин. Впрочем, дальнейшие исследования показали, что скансориоптерикс и эпидендрозавр настолько похожи, что большинство ученых считает эти названия синонимами. И скансориоптерикс, и эпидендрозавр были известны только по остаткам птенцов.

Первая взрослая скансориоптеригида была описана в 2008 году. Это и был эпидексиптерикс (Epidexipteryx hui). Как и у всех скансориоптеригид, у него был чрезвычайно длинный третий палец на передних лапах — адаптация к лазанию по деревьям. А итальянский палеонтолог Андреа Кау (Andrea Cau) предположил, что между длинными пальцами эпидексиптерикса еще и была натянута летательная перепонка, как у птерозавров.

Предположение Андреа Кау не воспринимали всерьез, пока в 2015 году в Китае не открыли еще одну скансориоптеригиду — и ци, или и чи (Yi qi). Это название переводится с китайского как «странное крыло» (см. картинку дня «Странное крыло» динозавра).

Слева — реконструкция внешнего вида и ци, охотящегося на муху Calosargus. Справа — реконструкция эпидексиптерикса. Рисунки © Emily Willoughby с сайта emilywilloughby.com

Это было небольшое животное размером с голубя, жившее в юрском периоде около 160 млн лет назад. У него тоже был необычно длинный третий палец, а из запястья торчала особая кость, шпора. Ни у каких других динозавров нет ничего подобного, зато похожие структуры есть у белок-летяг, шерстокрылов, рукокрылых и птерозавров. У всех этих животных шпора служит для одной цели — поддерживать кожистую летательную перепонку.

Крылья и ци (a–c) и других позвоночных. a — крыло и ци, вариант «как у летучей мыши», b — «манирапторовый» вариант, c — вариант «как у летающей лягушки»; d — крыло летучей мыши; e — крыло голубя; f — крыло птерозавра; g — крыло японской гигантской летяги (Petaurista leucogenys). Желтым показана опорная шпора. Только будущие находки смогут подтвердить, какой вариант крыла и ци верен. Изображение из расширенных материалов к статье X. Xu et al., 2015. A bizarre Jurassic maniraptoran theropod with preserved evidence of membranous wings

К сожалению, и ци плохо сохранился, поэтому размеры перепонки и летные возможности динозавра оценить сложно. Но то, что у него одновременно были и перья, и перепонка, — черта, уникальная не только для динозавров, но и для позвоночных в целом.

Представители семейства скансориоптеригид. Слева — скансориоптерикс (Scansoriopteryx heilmanni), открытый первым и давший название всему семейству. В центре — и ци, его также называют и чи (Yi qi). Справа — эпидексиптерикс (Epidexipteryx hui). Рисунок © Дмитрия Токальчика с сайта deviantart.com

Четыре года и ци оставался диковиной в животном мире. Но в мае 2019 года вышла статья с описанием нового теропода — амбоптерикса (Ambopteryx longibrachium), жившего от 157 до 163 млн лет назад. Ambo с латыни переводится как «оба», pteryx — «крыло», longibrachium — «удлиненное плечо». Весил он около 300 г и точно так же был покрыт перьями и при этом обладал шпорой и кожистой перепонкой.

Слева — остатки амбоптерикса. nf — перья шеи, se — шпора. Длина масштабного отрезка — 10 мм. Изображение из статьи M. Wang et al., 2019. A new Jurassic scansoriopterygid and the loss of membranous wings in theropod dinosaurs. Справа — реконструкция амбоптерикса. Рисунок с сайта smithsonianmag.com

Сомнений не осталось: и ци не был странным единичным случаем — в конце юрского периода существовала целая группа небольших крылатых динозавров с перепончатыми крыльями. Маловероятно, что они были способны к настоящему машущему полету: места прикрепления мышц на передних конечностях слишком малы, да и жестко закрепленная шпора могла бы помешать взмаху крыльев. Скорее всего, и ци и амбоптерикс планировали с ветки на ветку наподобие современных белок-летяг. Не исключено, что и остальные скансориоптеригиды тоже.

Реконструкция внешнего вида и полета амбоптерикса

На заре эволюции птиц природа словно экспериментировала с разными вариантами полета: помимо и ци с амбоптериксом существовал, например, микрораптор с четырьмя крыльями (см. картинку дня Четырехкрылый микрораптор). Впрочем, в отложениях середины и конца мелового периода ни четырехкрылые, ни перепончатые динозавры уже не попадаются. Судя по всему, птичий вариант оказался наиболее эффективным, что и позволило птицам стать самой разнообразной группой четвероногих животных.

Рисунок © Сергей Красовский с сайта deviantart.com.

Константин Рыбаков