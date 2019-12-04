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Фитинги для труб

При монтаже трубопроводов, сантехнического оборудования, используются специальные фитинги в качестве соединительных элементов. С их помощью соединяются трубы, осуществляется переход от одного диаметра к другому, изгиб или отвод в системе водоснабжения.

Соединительные фитинги и краны купить в Минске вы можете, основываясь на следующих критериях:

  1. Форма. Наиболее распространёнными являются прямые фитинги для труб, предназначенные для крепления элементов одинакового диаметра, при обустройстве прямого трубопровода. Одинаковыми по форме являются и переходники, только отверстия имеют разные диаметры. В случае надобности выполнения изгиба системы, используют угловые элементы в форме буквы Г. Если вы хотите выполнить ответвление трубопровода, соединив 3 или 4 трубы, используйте тройник или крестовину соответственно.
  2. Размер. Прежде всего стоит обратить внимание на диаметр фитингов для трубопроводов. Он должен соответствовать диаметру труб. Как правило, этот параметр указан на маркировке. Кроме того, в изделиях для металлических и пластиковых труб указывается толщина допустимой стенки. Например, обозначение 26x2 расшифровывается следующим образом: диаметр 26 мм, толщина стенки 2 мм: это те параметры, которые должна иметь труба.
04 декабрь 2019 /
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