Фитинги для труб

При монтаже трубопроводов, сантехнического оборудования, используются специальные фитинги в качестве соединительных элементов. С их помощью соединяются трубы, осуществляется переход от одного диаметра к другому, изгиб или отвод в системе водоснабжения.

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