При монтаже трубопроводов, сантехнического оборудования,
используются специальные фитинги в качестве соединительных элементов. С их
помощью соединяются трубы, осуществляется переход от одного диаметра к другому,
изгиб или отвод в системе водоснабжения.
Форма. Наиболее распространёнными являются прямые фитинги
для труб, предназначенные для крепления элементов одинакового диаметра, при
обустройстве прямого трубопровода. Одинаковыми по форме являются и переходники,
только отверстия имеют разные диаметры. В случае надобности выполнения изгиба
системы, используют угловые элементы в форме буквы Г. Если вы хотите выполнить
ответвление трубопровода, соединив 3 или 4 трубы, используйте тройник или
крестовину соответственно.
Размер. Прежде всего стоит обратить внимание на диаметр
фитингов для трубопроводов. Он должен соответствовать диаметру труб. Как
правило, этот параметр указан на маркировке. Кроме того, в изделиях для
металлических и пластиковых труб указывается толщина допустимой стенки.
Например, обозначение 26x2 расшифровывается следующим образом: диаметр 26 мм,
толщина стенки 2 мм: это те параметры, которые должна иметь труба.
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