Услуги по пробивке отверстий в металле

Услуги сверления отверстий в металле являются одними из самых популярных в металлообрабатывающей промышленности. Продукты, изготовленные таким образом, очень востребованы и широко используются во многих отраслях промышленности: производство мебели, вентиляционных решёток, витрин, полок, рекламных конструкций и прочих.

Этот процесс позволяет создавать отверстия требуемого размера в листе, в соответствии с техническими характеристиками.

Пробивка отверстий в металле бывает выполнена следующими образами:

ручной;

с помощью механических, пневматических, гидравлических и ножничных прессов;

при использовании машин координатного пробивания.

В настоящее время, по мере развития технического прогресса, ручная обработка становится менее эффективной и требует много рабочей силы. Кроме того, невозможно производить в больших масштабах.

Пробивка отверстий в металле с помощью гидравлических прессов и перфораций с ЧПУ производится с высокой скоростью и точностью. Использование этих машин позволяет полностью автоматизировать процессы, значительно сократить производственные и трудозатраты, а также работать с любым объёмом продукции.

Наиболее распространённым методом сверления является обработка пресс-ножницами. Эта операция медленнее станка с ЧПУ и подходит только для небольших объёмов производства.

Автоматизированный процесс ЧПУ гораздо проще. Металл помещается и фиксируется на столе, а затем запускается программа. Согласно заданным координатам материал сначала фиксируется, а затем пробивается отверстие. В этом случае пуансон попадает только на половину толщины заготовки, затем экструдированная часть ломается по периметру под действием деформирующих сил и отделяется.

По сравнению с буровыми и фрезерными операциями, сверление имеет следующие преимущества:

Отсутствие теплового воздействия на материал. Этот процесс не влияет на кристаллическую решётку металла, а также устраняет оксиды. Пробивание с ЧПУ более эффективен и значительно сокращает время, затрачиваемое на производство.

Главное - обращаться к опытным специалистам чтобы все работы по пробивке отверстий были выполнены на надлежащем уровне.