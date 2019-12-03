Пицца, приготовленная с любовью

Хотя пицца является итальянским блюдом, ему удалось твердо войти в меню наших соотечественников. В настоящее время без неё сложно представить плотный завтрак, студенческую вечеринку, пикник за городом или дружеские встречи в большой компании. Если изначально это блюдо считалось пищей для бедных, то сейчас оно нравится даже миллионерам.

Вы можете заказать пиццу из кафе, или купить её, однако хорошим решением будет домашняя пицца, приготовленная вами лично. Основными компонентами этого блюда являются томатный соус и сыр, и добавьте оставшиеся ингредиенты по усмотрению.

Например, на веб-блоге https://pizza.od.ua/blog/7-retseptov-klassicheskoy-pitstsy.htmlвы можете почитать рецепты этого блюда.

Чтобы результат полностью соответствовал вашим ожиданиям, вы должны помнить главные правила приготовления классической пиццы. Тесто для неё надо приготовить заранее, чтобы оно поднялось хорошо. Долгое время брожения помогает тесту увеличить объём, и делает вкус более сладким. Вам просто нужно замешивать тесто, пока оно не достигнет необходимой консистенции, оно больше не будет липким.

Прежде чем раскатать его, оставьте в тёплом месте, чтобы оно стало мягким. Некоторые специалисты считают, что основу для пиццы надо готовить частично заранее. В таком случае жидкое тесто нужно немного приготовить в духовке, а затем положить начинку и приготовить. Это сделано, чтобы не допустить переваривания начинки и сливок сыра, поскольку тесто готовится гораздо больше времени.

Нарезка пиццы плохим ножом может испортить начинку и придать закуске неаппетитный вид. Правильным решением будет пользоваться специальными острыми ножницами. Причём пицца должна быть горячей - прямо из духовки. В этом вопросе лучше не медлить, поскольку по мере охлаждения пиццы тесто затвердевает, и его будет сложнее резать.

Также стоит правильно выбрать напиток для пиццы. Желательно - зелёный чай, минеральная вода, сок, сухое вино и пиво. Следуя всем этим простым советам, вы лично удостоверитесь, что все ваши усилия не пройдут зря, и вы получите восхищение родных и гостей.