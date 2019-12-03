Заморские гуси: фламинго на воде





На фото — стая обыкновенных, или розовых, фламинго (Phoenicopterus roseus) кормится, плавая по озеру близ Ларнаки (Кипр), на фоне мечети Хала Султан Текке.

Плавающие фламинго... Такую картину можно наблюдать в отдельные годы на озере близ города Ларнака на острове Кипр — бывшем эстуарии, теперь полностью отделившемся от моря. Даже на видавшего виды орнитолога эта картина производит впечатление — настолько привычнее образ этой долговязой птицы, стоящей на мелководье. Основа питания фламинго — рачок артемия (Artemia salina), другие беспозвоночные и водоросли, обитающие в пересоленной воде. Подобно благородным, или речным, уткам, фламинго обладают фильтрационным аппаратом в клюве: мощный язык-поршень выталкивает воду из клюва, она проходит через частые тонкие роговые пластинки, во рту остается пищевой комок из мелких рачков, который и поступает в пищевод. Если фламинго кормятся на мелководье, они опускают голову на длинной шее, так что вершинная часть их клюва, будто переломленного под прямым углом, оказывается параллельной поверхности воды. Если погода на местах зимовки дождливая, озёра переполняются, и в поисках кормных мест птицы порою вынуждены уходить на глубокую воду.

Тут надо сделать отступление. Фламинго кажутся типичными околоводными птицами. Другие околоводные птицы — это цапли и кулики. Как и фламинго, эти относительно длинноногие и длинношеие птицы стоят на мелкой воде или бродят, выхватывая добычу, как правило, из толщи воды или со дна. Цапли и кулики превосходно плавают. Нередко, наблюдая за куликами, можно видеть, как какой-нибудь улит идет по отмели, заходя всё глубже, затем встречает подводную яму, но не обходит и не облетает ее, но переплывает, выходит на новую отмель и спокойно кормится дальше (см. картинку дня Охотский улит на гнезде). Цапли плавают реже, но и для них это умение не представляется сверхъестественным. В Азербайджане мне несколько раз приходилось видеть квакву (Nycticorax nycticorax), переплывающую небольшие пространства открытой воды. Подниматься в воздух — значит, открываться пернатому хищнику или рисковать попаданием под выстрел браконьера, вот кваква и плыла, стараясь быть менее заметной. Кстати, при необходимости пернатые хищники также могут плавать. Уже на севере, на Белом море, я видел, как орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), упав в море за добычей, потом, помогая себе крыльями, греб к литорали. Благо у всех птиц перья защищены от намокания жировым секретом — выделениями копчиковой железы (у большинства птиц) или расположенных на шее пудреток (у цапель).

Чем же тогда уникальны фламинго? Дело в том, что типичные околоводные птицы, плавающие от случая к случаю, не берут добычу с воды, если не имеют опоры под ногами. Исключения бывают, но они редки. Например, в Приамурье я наблюдал серых цапель (Ardea cinerea), круживших над озером, чтобы затем опуститься на самую середину, сесть на воду и выхватить из толщи воды рыбу. Но и тогда цапля первоначально высматривала добычу с воздуха, только брала ее с воды.

Когда смотришь на плавающих фламинго, невольно вспоминаешь старое название этой птицы. В XVIII веке фламинго именовали «красными гусями» или «заморскими гусями». Под такими именами они попадали в государевы указы, предписывающие ловить этих птиц на Каспии и доставлять в Петербург. Украинский писатель-мемуарист Яков Андреевич Маркевич (Маркович), в 1725 году следовавший из Астрахани в Закавказье, так описывал фламинго в своем дневнике: «Заморские дикие гуси дивной композитуры: шеи долгие от лебедних, да тоньше, нос долгий горбатый, на низ закривленный, белочерный, корпус — перье белое, да по концам крыл фабры [краски] розовой перья и ноги тонкие, а высокие, збит того ж колиору розовые» (журнал «Киевская старина». Том XXXVIII. 1892 год, стр. 578). Гортанное гоготание, издаваемое стаей фламинго, дополняет их сходство с гусями. Не удивительно, что некоторые систематики включали фламинго в состав отряда гусеобразных (Anseriformes).

Относительно недавно стало известно, что ближайшими родственниками фламинго в современной фауне являются не гуси и не цапли, а поганки — представители отряда Podicipediformes. На первый взгляд, поганки и фламинго не имеют ничего общего. Фламинго — длинноногие крупные птицы, превосходно чувствующие себя на суше. Самые крупные поганки не превышают по размеру крякву, на сушу они предпочитают не выходить: проводят всю жизнь на воде или отдыхая на погруженных в воду растениях. Тем не менее анализ ДНК показал близость этих групп, а потом удалось найти связующее звено — вымершую группу палелодиды (Palaelodidae), жившую почти по всему миру с олигоцена по плейстоцен, дольше всего задержавшись в Австралии. По внешнему виду палелодиды напоминали скорее журавлей, чем фламинго и поганок. Считается, что эти птицы, державшиеся большими скоплениями, питались моллюсками и личинками ручейников на мелководьях солоноватых водоемов, но при этом превосходно плавали.

Палелодусы (Palaelodus sp.) — предполагаемые предки фламинго и поганок. Реконструкция © Tom Simpson с сайта nzgeo.com

Палелодиды вымерли около двух миллионов лет назад, однако их потомки выжили, освоив значительно различающиеся экологические ниши: поганки стали нырками — они полностью ушли в воду, приспособившись к добыванию подвижной относительно крупной добычи под водой, а фламинго, значительно увеличившись в размерах, остались на мелководье, но перешли к питанию мелкой добычей — водорослями и рачками соленых озер, кого мало кто ест из других птиц.

Однако когда фламинго вынуждены уходить на кормежку на глубокие места озер, легко представить, как выглядели стаи давно исчезнувших палелодид — настолько уверенно держатся на воде фламинго. Хотя выглядят они при этом несколько нелепо: как лебеди и утки, фламинго полностью погружают шеи в воду и переворачиваются, выставляя из воды гузку, но удерживаться в таком положении с помощью длинных ног нелегко, суставы высоко поднимаются над поверхностью, птицы будто крутят педали велосипеда. И всё-таки кормежка остается достаточно эффективной.

Плавая по озеру близ Ларнаки, фламинго переворачиваются кверху гузкой, подобно благородным уткам. Фото Павла Квартальнова, 26 февраля 2015 года

Фото © Павла Квартальнова, 26 февраля 2015 года

Павел Квартальнов