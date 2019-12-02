Это мрачное создание — нетопырь Дарвина (Ogcocephalus darwini), рыба из семейства нетопырёвых (Ogcocephalidae). Вместе с другими 17 семействами нетопырёвые входят в отряд удильщикообразных, или морских чертей (Lophiiformes).

Нетопырь Дарвина обитает в Тихом океане близ Галапагосских островов и ведет придонный образ жизни на глубине 3–120 метров. Эти рыбы длиной до 20 сантиметров имеют светло-коричневую окраску с белым брюхом, темным лицом и почти человеческими ярко-красными губами (отсюда английское название вида — red-lipped batfish). Точно не известно, зачем рыбе нужен такой макияж. Предполагают, что этот признак может служить для распознавания представителей своего вида в период размножения.

Как и другие удильщики, нетопырь Дарвина — хищник. Характерная особенность удильщикообразных — видоизмененный первый луч спинного плавника, превратившийся в удочку — иллиций (от латинского illicio — «заманивать, соблазнять») с приманкой — эской (от латинского esca — «корм, приманка, наживка») — на конце (см. картинку дня Шагающий мелководный удильщик).

Нетопырь Дарвина в профиль. У нетопырей есть длинный рострум, напоминающий нос, и иллициальная полость под ним, похожая на ноздрю, куда рыба прячет иллиций (видна торчащая белая эска). Фото © Avi Klapfer с сайта underseahunter.com

Большинство нетопырёвых рыб умеют втягивать свой иллиций в специальную пазуху на голове — иллициальную полость, как и представители некоторых других семейств удильщикообразных — например, хаунаксовых (см. картинку дня Рыба, затаившая дыхание).

Исчерченный нетопырь (Ogcocephalus radiatus) высовывает иллиций из иллициальной полости

Нетопырёвые рыбы преобразовали не только спинной плавник: их грудные, брюшные и анальные плавники изменились так, что рыба может на них стоять и даже ходить по морскому дну (как и некоторые другие удильщики; см. картинку дня Шагающий мелководный удильщик). При этом она напоминает летучую мышь, передвигающуюся по поверхности на сложенных крыльях. Поэтому и назвали это семейство в честь нетопырей — представителей отряда рукокрылых. Английское название этих рыб batfishes тоже переводится как «рыбы — летучие мыши».

Слева — малый нетопырь (Pipistrellus pygmaeus), фото с сайта tursar.ru. Справа — нетопырь Дарвина, кадр из видео

Нетопыри-рыбы могут и плавать, но над самым дном и недалеко. А вот научное название семейства Ogcocephalidae ничего общего с летучими мышами не имеет и отражает другую особенность этих рыб — огромную сплюснутую голову и маленькое тело (от греческого onkos «объем, тяжесть, масса, опухоль» и cephalus — «голова»).

Нетопырь Дарвина, плывущий над самым дном. Фото © Jonathan Green с сайта galapagosconservation.org.uk

Приманка-эска многих глубоководных удильщиков является домом для светящихся бактерий, что увиличивает ее привлекательность. Удильщики даже способны менять свечение эски, регулируя численность бактерий путем изменения кровоснабжения этого органа, поскольку кровь несет кислород, необходимый для жизнедеятельности симбионтов. Однако у нетопыря Дарвина и его собратьев по семейству эска не светится и зачастую спрятана в иллициальную полость. К тому же донных обитателей, которыми питаются эти рыбы, вряд ли сможет привлечь висящая приманка. Поэтому роль удочки в питании нетопырёвых рыб была поставлена под вопрос. Тем не менее нетопыри были замечены за вытягиваем иллиция с последующей тряской эски, длящейся около двух минут.

Детально изученная эска флоридского нетопыря (Ogcocephalus cubifrons) внутри очень похожа на железу и соединяется с внешней средой отверстием. Так, может, эска при тряске выделяет вещества, способные выуживать добычу, скрывающуюся в донных осадках? Не зря же в желудках нетопырей преобладают остатки брюхоногих моллюсков — животных, известных своей двигательной реакцией на химические стимулы. Например, моллюск трития сетчатая (Nassarius reticulatus) проводит время, зарывшись в дно и выставив наружу свой сифон. Если химические рецепторы на сифоне чуют что-то вкусное, упавшее на дно (например, дохлую рыбу), улитка вылезает из укрытия и приступает к поиску «благоухающей» пищи.

Ученые собирали воду рядом с эской «отдыхающего» или «удящего» нетопыря и проверяли, как эта вода повлияет на улиток. Первый образец имел тот же эффект, что и обычная морская вода, — то есть никакого эффекта. Зато второй образец вызвал у улиток такое же поведение, как добавление в аквариум накрошенных креветок: тритии вылезали из укрытия и начинали искать добычу, не подозревая, что сами могли ею стать. Получается, что нетопыри привлекают добычу не светом, а запахом. Нетопыри умеют выуживать добычу из грунта и механически, используя для этого свой рот и рострум — удлиненное образование над иллициальной полостью, которое у некоторых представителей семейства обладает весьма внушительным размером.

Длиннорылый нетопырь (Ogcocephalus vespertilio), обитатель Атлантического океана, имеет очень длинный рострум. Фото с сайта flickr.com

Особенно смешно выглядит рострум нетопыря Дарвина в сочетании с красными губами и плавниками-ножками. Но стоит подумать, что всё это — важные эволюционные приобретения, как улыбка сменяется восхищением.

Фото с сайта theverge.com.

Галина Клинк