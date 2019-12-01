Посадка лаванды в открытый грунт под зиму

Присутствие некоторых растений способно придать участку особый шарм. С уверенностью можно сказать, что лаванда входит в их число. Кроме привлекательного вида это растение имеет неоспоримое превосходство – неповторимый запах.

Лаванду можно использовать в рокариях, для создания рабаток и бордюров и даже на грядке для отпугивания вредителей. Наполнить участок ароматом прованса не так сложно – стоит лишь узнать о некоторых тонкостях посадки и выращивания этого ароматного растения.

Особенности ухода

Чтобы на участке хорошо росла лаванда, посадка и уход в открытом грунте должны проводиться правильно. Это подразумевает комплекс мероприятий, а именно:

полив;

внесение подкормок;

обрезка;

рыхление грунта;

подготовка к холодам.

Особенности посадки

Эта культура предпочитает солнечное местоположение. Стоит избегать мест застоя воды, так как переувлажнение губительно для корней растения. Почва для посадки лаванды должна быть водопроницаемая, нейтральная с добавлением песка.

Посев семян

Посадка лаванды семенами — процесс весьма продолжительный. Ждать, пока молодые растения зацветут, придется год или даже больше. Сам процесс выращивания можно разделить на несколько этапов:

Стратификация. Семена помещают в мокрый песок и оставляют в холодильнике на 1,5-2 месяца. Посев. Плоскую емкость заполняют смесью готового грунта и песка, увлажняют и равномерно распределяют семена по поверхности. Сверху их присыпают небольшим слоем песка. Емкость накрывают стеклом и ставят в теплое и светлое место. Через 2-3 недели должны появиться первые ростки. Дальнейший уход заключается в регулярных поливах и досвечивании при необходимости.

Многое зависит от посевного материала – хорошо всходят только свежие семена лаванды. Чтобы усилия не прошли зря, лучше остановить выбор на интернет-магазине «Ogurki». Весь представленный товар высокого качества по выгодной стоимости, действует доставка по Украине.

Выращивание в открытом грунте

Уход за посадками лаванды довольно прост. Внимание стоит обратить на несколько моментов:

умеренный полив;

внесение комплексных минеральных удобрений;

обрезка с последующим укрытием на зиму;

борьба с вредителями (по необходимости).

Стоит также учитывать особенности климата, в которых растет лаванда. Посадка под зиму в открытый грунт или посев семян в это время допустимы только для регионов с теплым климатом. Конец осени – это самое подходящее время, когда сеять лаванду в под зиму можно для естественной стратификации семян.