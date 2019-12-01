Сервис онлайн платежей iBox

В последние годы многие пользователи Интернета нередко жалуются на проблемы с денежными переводами и оплатой в режиме онлайн. Особенно тяжело для жителей Украины, поскольку многие сервисы РФ были запрещены или вынуждены пользоваться специальными программами. Однако, вы легко можете исправить ситуацию, если воспользуетесь специальной онлайн-платформой https://ibox.ua/ru , которая позволяет осуществлять платежи и переводить суммы в Украине.

Насколько привлекателен данный сервис iBox? В первую очередь, платформа собрала в себе все необходимые сервисы для тех, кто стремится эффективно работать в Интернете. Например, в любое время вы можете положить деньги на свой мобильный аккаунт для любого оператора связи. Отметим здесь также осуществляются переводы на мобильные приложения, такие как Viber, или различные игры.

Тем более, вам просто надо ввести номер телефона или логин. Далее укажите сумму, и деньги будут отправлены на требуемый счёт без комиссий. Таким образом, не покидая дома, вы можете оплатить интернет, аренду жилья и другие услуги.

Вы можете переводить деньги с одной карты на другую. Заполните номер своего банка в специальной форме и укажите реквизиты получателя. Вы можете перевести до 25 000 гривен за раз.

Более того, вы всегда можете проверить успешность проведённой транзакции в столбце «статус платежа». Вам просто надо ввести рабочий код в соответствующем окошке, и система предоставит вам всю необходимую информацию.

Здесь есть также кредитные и страховые услуги. Вам просто надо выбрать один из этих серверов, прочитать условия контракта и ввести все необходимые данные.

Вы можете использовать и терминал iBox. Как их найти? Для этого перейдите в нужный столбец и просто нажмите «найти терминал рядом со мной». Сначала появится карта Украины с расположением всех терминалов. И тогда система укажет их количество именно в вашем населённом пункте.

Сервис iBox действует с 2006 года и гарантирует скорость и безопасность транзакций. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете прочитать информацию на сайте или обратиться к менеджерам, которые всё объяснят в доступной форме.