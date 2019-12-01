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Замена автостекла: особенности и сложности

Разбитые стекла автомобилей - довольно большие проблемы, без сомнения. И не важно, что послужило причиной: ДТП, ветка дерева или чьё-то хулиганство - стёкла придётся менять. И делать это нужно не во дворе или в гараже, а в специализированном техническом центре.

Как выбрать данный центр и убедиться, что замена автомобильного стекла выполнена правильно?

Прежде всего - необходимо помнить, что стёкла - это глаза автомобиля. От хорошей видимости зависит безопасность движения. Поэтому даже самые маленькие трещины на "лобовухе" могут стать причиной несчастных случаев. Новые автомобильные стёкла не должны иметь бликов или искажений, которые влияют на реакцию водителя. Тем не менее, не должно быть никаких других факторов, которые отвлекают или мешают управлению транспортным средством.

Второе правило: хотя стекло является наиболее хрупкой частью машины, в настоящее время разработаны методы и технологии для его укрепления и уменьшения рисков возникновения трещин.

Кроме того - стекло можно восстановить, если повреждение не слишком большое. Это часто дешевле и быстрее, чем замена всей «лобовухи» или заднего стекла. К сожалению, боковые стёкла автомобиля не восстанавливаются: они должны быть заменены немедленно. Главное не задерживать это, чтобы мелкие трещины и сколы не проникали через окно: разбитое стекло в несколько раз более подвержено воздействию внешних негативных факторов, а также погодных условий.

Также необходимо со всей ответственностью относиться к выбору техцентра, где будут заменены автостёкла. Здесь вы должны убедиться, что специалисты, работающие с вашим автомобилем, отлично знают своё дело и имеют всё необходимое оборудование. Например, в Москве вы можете обратиться на https://moscowautoglass.ru.

Стекло транспортного средства должно быть установлены на свежее клеевое покрытие и дополнительно прикреплено к корпусу липкой лентой, которая выполняет функцию защиты от «ударов воздуха».

После установки стекло автомобиля сушится в мастерской в течение нескольких часов, - в среднем, восьми.

01 декабрь 2019 /
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