Магазин женской одежды Quelle

Каталоги Quelle появились задолго до массового вторжения Интернета в повседневную жизнь. А что в настоящее время предлагает данный модный магазин своим покупателям?

Онлайн-магазин одежды и обуви Quelle предлагает каталоги модных платьев, стильных аксессуаров и даже товаров для дома. В этом интернет-магазине представлены преимущественно известные и качественные европейские бренды. Офис компании, продающей каталогизированную продукцию, находится и в нашей стране. Все заказы отправляются клиенту по почте.

Вы можете одеться в Quelle со всей семьёй. Здесь представлены известные детские бренды, например, NEXT, который стал одним из фаворитов у многих. Одежда для взрослых делится на разделы: новинки женские, мужские и больших размеров. Так что взрослым людям будет легче выбирать.

Цена многих вещей в каталогах часто зависит от размера. Чем меньше размер, тем дешевле. Видимо, это влияет на известную немецкую практику и они учитывают потребление тканей. Более того, вы можете воспользоваться промокодами на http://promokodi.ru/store/quelle/.

Интернет-магазин Quelle имеет несколько преимуществ,включающих следующие:

Многие акции и распродажи со значительными скидками до 70%. А также - указанные промокоды.

Удобная навигация по каталогам. Отдельный раздел со скидками и специальными предложениями.

Возможность оформить заказ не только через сайт, но и через смс.

Работа онлайн-консультантов.

Подробные инструкции и доступный интерфейс.

Вы можете оплатить товар только после его получения.

Можно запросить бесплатный печатный каталог Quelle.

Возврат товара в течение 14 дней, при необходимости.

Дополнительные скидки для постоянных клиентов, которые зависят от количества заказов.

Фотографии хорошего качества, с красивыми моделями, позволяющими оценить все качества товара.

Возможность выбора товара по типу одежды.

Несмотря на сравнительно длительный срок доставки, элегантная одежда Quelle и домашние товары удовлетворяют своих клиентов качеством продукции и доступными ценами.

Богатый функционал сайта и широкий выбор одежды и обуви - делают покупки онлайн наиболее приятными. В этом магазине представлено множество популярных брендов товаров на любой вкус. Каждый здесь найдёт что-то по своему вкусу.