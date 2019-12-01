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Временная регистрация в Москве за один день

Законодательство Российской Федерации требует, чтобы иностранные граждане и сами россияне, которые планировали находиться в Москве и области более трёх месяцев, получили регистрацию по месту пребывания. Отсутствие вида на жительство грозит штрафами и депортацией, а также лишает их законной работы и других преференций.

Специализированная компания (в этой статье подробнее) помогает в получении официального разрешения на временное проживание. Они работают с гражданами РФ, стран СНГ и других государств. Компетентные специалисты помогут вам получить вид на жительство, чтобы поступить в университет, отправить вашего ребёнка в сад или школу, прикрепить его в нужную клинику и для других целей.

Это мера, принятая миграционными властями для контроля за посетителями Москвы. Граждане, получившие временный вид на жительство, не имеют прав в отношении аренды жилья, но могут использовать практически все возможности жителей столицы. Процедура проводится без аннулирования постоянного вида на жительство. Вам не нужно регистрироваться по месту проживания в другом регионе или стране.

Это требование обязательно для всех посетителей. В следующих случаях по месту временного пребывания в столице потребуется свидетельство о регистрации граждан:

  • найти работу в Москве и в МО;
  • получать бесплатную медицинскую помощь: посещать клиники и больницы;
  • учиться в автошколе и получить водительские права;
  • зарегистрировать машину в ГИБДД;
  • зарегистрировать ребёнка в детском саду, школе;
  • поступить в университет;
  • получить кредит в банках.

Отсутствие регистрации временного проживания в столице влечёт за собой штраф или депортацию с иностранного гражданина, как было отмечено выше. Официальные сотрудники миграционного контроля ведут строгий учёт всех прибывающих и выявляют нарушителей.

Граждане СНГ должны предоставить миграционную карту в территориальные органы МВД, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, для получения регистрации в Москве. Заявки должны быть поданы в течение семи дней после прибытия. Граждане РФ должны подать заявку в течение 90 дней.

Стоимость услуг по получению временной прописки в столице намного ниже, чем штрафы за несоблюдение мер миграционного контроля.

01 декабрь 2019 /
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