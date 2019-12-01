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Как правильно выбрать автомобильный аккумулятор

Аккумулятор является неотъемлемой частью любого современного автомобиля. Он работает как автономный источник питания, заменяет генератор, когда двигатель машины не запускается, и питает несколько потребителей.

Однако, как и многие другие элементы автомобиля, аккумулятор имеет ограниченный срок службы. Когда он закончен, возникают проблемы с работой машины, запуском двигателя, прежде чем владелец авто рассматривает возможность покупки нового аккумулятора. И если раньше вы никогда не сталкивались с такой задачей, то могут возникнуть проблемы и целый ряд вопросов.

Существует несколько причин, по которым может потребоваться замена старой АКБ на новую. Именно после них возникают логические вопросы о том, как правильно выбрать аккумулятор для вашего автомобиля (например, перейти на этот сайт).

К этим причинам относятся следующие:

  • Батарея не держит заряд. Это кумулятивный и постепенный процесс. Важно не ждать полного отказа батареи. Часто отказ АКБ является неожиданностью для автовладельца. Он входит в гараж, заводит машину и, в ответ, - наступает тишина. Только панель управления показывает, что аккумулятор не работает. Хотя вчера заряд был полный.
  • Батарея не заряжается. Очень часто такая ситуация возникает зимой и с довольно изношенными аккумуляторами. Короткие поездки и низкие температуры воздуха просто не позволяют батарее заряжаться. Из-за постоянной загрузки аккумулятор может разрядиться, и даже зарядное устройство вам не поможет.
  • Повреждения произошли. Они проявляются в виде трещин, разгерметизации и прочих явлений. Ни в коем случае не используйте повреждённую батарею.

Иногда можно восстановить старый Акб. Однако это не всегда заканчивается удачной реанимацией. Вы можете возобновить работу устройства, но оно не будет длиться так долго, как хотелось бы. Кроме того, в любое время АКБ полностью выйдет из строя.

Никто не говорит, что выбрать аккумулятор для автомобиля легко. Но если основаться на некоторых рекомендациях и следовать советам, то каждый автовладелец может справиться с этой задачей.

Не экономьте на батареях, поскольку только высококачественные устройства могут прослужить более 5 лет, вызвать минимум проблем и обеспечить необходимые возможности для автомобиля.

Не выбрасывайте старую батарею в мусорное ведро, даже если вы купили новую. Старые АКБ часто можно продать в специальных пунктах приёма, и даже в самом магазине. Это позволит вам получить дополнительную скидку и сэкономить на покупке.

01 декабрь 2019 /
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