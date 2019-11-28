Найдены 19 галактик с «недостатком» темной материи

Ученые обнаружили 19 карликовых галактик, в которых, вероятно, темной материи гораздо меньше, чем в можно было бы ожидать.Темная материя — это гипотетическая невидимая субстанция, наличие которой предполагается учеными, так как галактики, как было обнаружено, движутся быстрее, чем это позволяет делать их видимая масса. Считалось, что темная материя имеется в больших количествах во всех галактиках (ученые находили галактики без темной материи, однако позже было показано, что такой вывод основывался на неверных расчетах), однако в новом исследовании специалисты описывают 19 карликовых галактик, в которых, вероятно, этой субстанции гораздо меньше, чем можно было бы предположить.По словам исследователей, они точно не знают, каким образом сформировались эти галактики. Отмечается, что привычные карликовые галактики обычно имеют гораздо более высокую концентрацию темной материи, чем более крупные галактики.Исследователи использовали данные радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. Они оценивали скорость изучаемых галактик и сопоставляли ее с массой обычной, барионной материи. Для каждой из галактик скорость была выше, чем это можно было рассчитать с учетом видимой массы, однако в примерно в шести процентах случаев темной материи было меньше, чем ожидалось. Одна из наиболее странных галактик — AGC 213086 — имеет массу приблизительно в 14 миллиардов солнечных: если бы она была типичной галактикой, всего примерно два процента ее массы приходилось на баритонную материю, однако в действительности приходится около 27%.Как обнаружили ученые, в целом из 324 исследованных карликовых галактик в 19 отсутствовали большие количества темной материи. Находятся данные объекты примерно в 500 миллионах световых лет от Земли, причем пять из них находятся внутри групп галактик или рядом с ними (в этих случаях, как предполагают ученые, «соседи» данных галактик могли каким-то образом поглотить их темную материю; впрочем, другие 14 галактик находятся далеко от других).По словам Джеймса Баллака (James Bullock), астрофизика из Калифорнийского университета, возможно, что в случае с этими галактиками речь идет не о недостатке необходимой материи, а о том, что в них просто больше видимой массы.Работа, посвященная новому исследованию, опубликована в журнале Nature Astronomy; кратко о результатах сообщает портал ScienceNews.