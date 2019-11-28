Солнце испепелит Землю, уничтожив все живое на планете

Ведущий ученый из Гарвардского университета Ави Леб выступил с заявлением, что человеческая цивилизация, скорее всего, вымрет "от нанесенных себе ран" задолго до того, как Солнце начнет представлять угрозу для существования Земли.Однажды через миллиарды лет солнце уничтожит нашу планету. Когда у звезды заканчиваются атомы водорода и гелия, чтобы сгореть в ядре, она светится ярче и ярче. В конце концов, солнце обрушит на Землю достаточно мощного света, чтобы сжечь Мировой океан, растопить полярные ледники и лишить нашу атмосферу всей влаги, фактически уничтожив всю жизнь.Однако, как считает астрофизик Гарварда Ави Леб, скорее всего, мы все умрем к тому времени в любом случае. В недавно опубликованной статье Леб отметил существование многочисленных вариантов для человечества сохранить свой вид от Солнца. В частности, можно начать с того, что сократить последствия глобального потепления.Ави Леб известен в мире не только как исследователь черных дыр, но и как ярый приверженец идеи межпланетной колонизации. Ученый является участником проекта Breakthrough Starshot, в рамках которого разрабатываются звездолеты или космические корабли будущего. Он верит в том, что человечеству просто необходимо иметь, на чем улететь в далекие и неизвестные миры, поскольку риск самоуничтожения цивилизации на Земле Леб считает чрезвычайно высоким.Ави полагает, что современные технологии еще больше ускорят процесс глобального потепления. В результате Солнце буквально испепелит Землю, уничтожив все живое на планете.Также ученый добавил, что наша цивилизация может построить некую "гигантскую структуру", которую можно будет вывести на оптимальную орбитальную дистанцию от все более горячей звезды. Благодаря такому устройству можно будет удалиться на десятки световых лет и колонизировать какую-то экзопланету."Поскольку современным людям понадобилось всего 100 тысяч лет, чтобы адаптироваться и перейти от жизни в саваннах и лесах Африки к существованию в крошечных квартирах на Манхэттене, можно вполне оправданно ожидать перехода с Манхэттена к жизни в космосе за в десятки тысяч раз более длинный отрезок времени", - пояснил он.Как только человечество успешно колонизирует близлежащие и межзвездные пространства, добавил Леб, мы можем сделать "генетически идентичные копии" животных и растений, которые мы хотели бы сохранить и распространить в других звездных системах. Это может сократить риск полного уничтожения в следствие единой катастрофы.Тем не менее Леб закончил свой пост в блоге на удручающей ноте. По его мнению, человечество уничтожит себя задолго до того, как солнце выжжет жизнь на Земле. "Я все больше верю в то, что наша цивилизация исчезнет в результате причиненных себе же ран, задолго до того как Солнце начнет представлять угрозу. Почему я в это верю? Потому что мертвая тишина, которую мы слышим из многочисленных потенциально пригодных для жизни экзопланет, может означать, что развитые цивилизации живут меньше, чем их родительские звезды", - убежден астроном.Ави Леб пишет, что человечеству необходимо "рассмотреть возможность космических путешествий вне Солнечной системы". Для этого, добавил он, нам необходимо построить "искусственный мир", способный путешествовать между звездами и соседними, потенциально пригодными для обитания планетами. По его словам, этот космический аппарат и среда обитания человека "будут представлять собой очень важную модернизацию Международной космической станции (МКС)".Очевидно, отметил ученый, что решение не принесет много пользы для сохранения людей на Земле сегодня, но для Леба важнее обеспечить долголетие нашего вида в целом.Леб уверен, что внеземная жизнь существует или существовала во вселенной. В октябре 2017 г. астероид Оумуамуа посетил Солнечную систему — он стал первым известным науке межзвездным астероидом. Его движение зафиксировал автоматизированный телескоп Pan-STARRS1. Ученые установили, что на его поверхности много органики.Предположение, что Оумуамуа может иметь неестественное происхождение, озвучили ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики во главе с Ави Лебом. Исследователи заметили, что объект движется с высокой скоростью — более 315 тыс. км/час с небольшим ускорением, обладает высокой отражающей способностью и следует странной траектории. Ученый уверен, что Оумуамуа был усовершенствованным космическим кораблем пришельцев, занимавшимся разведкой Земли и близлежащих планет на предмет жизни. С тех пор эта гипотеза была отвергнута многими астрономами.