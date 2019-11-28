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NASA показало движение марсианских облаков
NASA опубликовало визуализацию, демонстрирующую движение облаков на Марсе в течение дня; создана она была центром Mars Climate Modeling Center при исследовательском центре Ames Research Center в Калифорнии, с использованием суперкомпьютера.
На визуализации можно заметить, в частности, четыре массивные вулканические горы в регионе Тарсис. Она была построена на базе данных о лете в северной полушарии Марса. В этот период, как указывает NASA, облака медленно формируются ночью в районе экватора и наибольшую толщину приобретают перед восходом солнца; затем же они быстро рассеиваются, с повышением температуры, и начинают образовываться снова к сумеркам.
На данный момент на поверхности Красной планеты работают два аппарата NASA — зонд InSight и марсоход Curiosity. Не так давно на Марсе работал и ровер Opportunity, однако связь с ним была потеряна летом прошлого года, из-за сильной пылевой бури (контакт так и не был установлен).
28 ноябрь 2019 /
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