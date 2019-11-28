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Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
Большое Красное Пятно — самый долговечный атмосферный вихрь Солнечной системы. Впервые это эффектное образование в атмосфере Юпитера астрономы увидели в середине XVII века. С тех пор оно остается все таким же большим и не вполне понятным.
В последние годы ученых охватило сомнение. Судя по наблюдениям с Земли, диаметр БКП стал уменьшаться, а от основного вихря время от времени отсоединялись меньшие по размерам. Это привело астрономов и планетологов к предположению, что трехвековая история Пятна близится к завершению. Если это так, то о самом крупном и долговечном антициклоне Солнечной системы, пожалуй, стоит сожалеть. Но, как выясняется, слухи о скорой смерти БКП могут быть изрядно преувеличены.
К такому выводу пришел Филипп Маркус (Philip Marcus) из Калифорнийского университета в Беркли, изучивший снимки пятна, сделанные в мае-июне этого года. По его заключению, отделение от него меньших по размерам вихрей является абсолютно нормальным процессом, а наблюдаемое уменьшение его диаметра — оптическая иллюзия, порождаемая атмосферой Юпитера.
«У нас нет никаких доказательств того, что сам ураган изменился в размерах или потерял в силе. Сообщения о его смерти сильно преувеличены, — утверждает Маркус. — Это является вполне естественным состоянием вихря с облачным покровом, а не признаком его исчезновения».
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает. Это и приводит к формированию замеченных астрономами «хлопьев», отрывающихся от Большого Красного Пятна.
Свои выводы Маркус представит на ежегодной конференции Американского физического общества.
28 ноябрь 2019 /
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