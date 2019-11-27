Нефтяные компании знали о риске глобального потепления гораздо раньше нас

В последнее время вы могли заметить, что без предупреждения ученых о неизбежности глобального потепления не проходит ни дня. Температура на нашей планете действительно постепенно повышается и у этого явления уже есть последствия. Например, у берегов Австралии уже сейчас можно наблюдать уменьшение количества здоровых водорослей и вечнозеленых мангровых лесов. Может показаться, что человечество забеспокоилось о климатических изменениях только в начале 1990-х годов, но оказалось, что об этой проблеме задумывались уже в начале XX века. Судя по статьям в американских журналах 1960-х годов, некоторые загрязняющие окружающую среду компании были в курсе проблемы уже давно, но продолжали свою деятельность не предпринимая практически ничего для защиты природы.Обо всем этом, во всяком случае, рассказало издание HuffPost со ссылкой на вырезки из старых журналов, опубликованных в базе данных Climate Files. Старые номера бизнес-журналов были найдены инженером Крисом Черри из Университета Теннесси в Ноксвилле. В частности, им было найден выпуск посвященного угольной промышленности журнала «Mining Congress Journal» от августа 1965 года, в котором была опубликована статья, посвященная загрязнению воздуха. Его автором был Джеймс Гарви, глава компании Bituminous Coal Research, производившей оборудование для контроля чистоты воздуха.Заголовок статьи. опубликованной в журнале «Mining Congress Journal»Когда стало известно о глобальном потеплении?В начале своей статьи Джеймс Гарви одним из первых затронул тему выбросов углекислого газа, которые могут стать причиной возникновения парникового эффекта. Он упомянул, что к моменту написания статьи уже существовали доказательства того, сжигаемое топливо вроде угля значительно увеличивает количество углекислого газа в атмосфере нашей планеты. Еще тогда он предупредил, что если углекислый газ будет выбрасываться в воздух с такими же темпами, климат Земли потерпит большие изменения.Повышение температуры планеты может вызвать таяние полярных ледниковых покровов, что, в свою очередь, приведет к затоплению многих прибрежных городов, включая Нью-Йорк и Лондон, — заключил автор статьи.Инженер Крис Черри, который обнаружил статью, был удивлен точным прогнозам автора. Ведь действительно, ледяные покровы нашей планеты внезапно начали таять с большей интенсивностью. Особенно сильно это заметно на примере Гренландии — в июле 2019 года ледяной покров острова потерял около 160 миллиардов тонн льда. Таяние льдов может наполнить Северную Атлантику пресной водой, из-за чего могут возникнуть сильные штормы. К тому же, пресная вода может повлиять на жизнь многих животных.Вдобавок ко всему этому, таяние ледников может повысить уровень мирового океана. Через несколько сотен лет это действительно может привести к тому, что некоторые прибрежные города окажутся под водой. Безо всяких сомнений, парниковые газы и постепенное повышение температуры негативно скажется и на нашем здоровье — если не предпринять никаких мер по устранению последствий глобального потепления, мир действительно может быть уничтожен уже к 2050 году.Определенного плана по предотвращению глобального потепления на данный момент не существует. Некоторые защитники природы предлагают посадить тысячи деревьев, способных поглощать углекислый газ, но последние исследования доказывают, что деревья могут нам только навредить. Вместо посадки лесов также предлагается заняться восстановлению популяции китов, которые способны спасти нашу планету с большей вероятностью, чем деревья. Только вот будет ли такой метод действительно эффективным, ученым только предстоит узнать.