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В Англии найдено захоронение дамы Кентского короля с гранатовой брошью

В Англии найдено захоронение дамы Кентского короля с гранатовой брошью


В Великобритании на территории университетского кампуса в Кентербери найдена могила молодой женщины. Захоронение датируется VI веком нашей эры. Кроме останков 20-летней девушки в нем находилось большое количество артефактов, в том числе оружие и ювелирные украшения.
Как сообщает издание Kent Online, научное открытие было сделано во время строительства нового здания университета Крайст-Черч, которое должно открыться в сентябре следующего года.

Археологи обнаружили, что похороненная молодая англосаксонская женщина носила ожерелье из янтаря и стеклянных бусин, медный браслет, пояс с пряжкой из медного сплава и была снабжена железным ножом. Однако наибольшую ценность представляет серебренная дисковая брошь, украшенная полудрагоценным гранатом. Исследовав артефакты, ученые предположили, что девушка была похоронена в 580 - 600 годы нашей эры. Она была современницей и вероятной знакомой Кентского короля Этельберта и его королевы Берты.
Менеджер по связям с общественностью и архивам Кентерберийского археологического фонда Эндрю Ричардсон сказал, что находка позволяет утверждать - данная территория имела высокое сакральное значение для местных жителей, так как здесь хоронили знатных персон незадолго до основания аббатства.
"Одной из главных ролей аббатства было захоронение Августина и его сподвижников, архиепископов и членов Кентской королевской династии. Данная находка предполагает, что монахи продолжили существовавший обычай, а не ввели новую практику", - сказал он.
Исследование серебряной броши позволило установить, что полудрагоценный камень гранат происходит из Шри-Ланки. Подобные броши, изготовленные в Восточном Кенте из экзотических материалов, были сделаны по заказу Кентской королевской династии и розданы в качестве подарков вассалам и союзникам.
27 ноябрь 2019 /
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