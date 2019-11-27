Неужели мы живем в компьютерной симуляции и не знаем об этом?

Действительно ли мы живем в компьютерной симуляции? Это был вопрос, затронутый в докладе двумя профессорами Университета Северной Каролины в Уилмингтоне во время проходящей там конференции.Джулиан Кит, доктор философии и карри Гуинн, доктор философии, исследовали возможность того, что мы на самом деле находимся в компьютерном мире, таком как в фильме "Матрица", даже не зная об этом.Кит начал с того, что заметил: “Все мы воспринимаем мир, на основе картины рисуемой нам нашим мозгом, который и создает наше чувство реальности”.Наши чувства это интерфейсы, которые снабжают нас информацией, но даже они имеют ограниченный доступ к тому, что находится за пределами вашего черепа.“Ваше зрение видит только щепку, крошечный диапазон электромагнитного спектра, - сказал Кит, - “Вы не знаете о большей его части”.Это не так уж и плохо. “Если бы вам пришлось взаимодействовать с миром в полном диапазоне того, что происходит, вы бы впали в ступор”, - сказал Кит."Таким образом, биология разработала пользовательский интерфейс, который чрезвычайно упрощает то, с чем вы взаимодействуете”.Этот интерфейс, ваш разум, постоянно производит цвета и звуки, которые мы испытываем."Он постоянно обновляет вашу модель реальности и взаимодействует с ней. Это ваша матрица. Вы взаимодействуете, не зная, есть ли что-то еще там.”Проблема биологии, сказал Кит, " заключается в том, что основная операционная система вашего разума была разработана для мира, который больше не существует. Биологическая система строит вещи очень медленно. Но культурная эволюция происходит намного величин быстрее.”Это делает нас уязвимыми для технологии и ее алгоритмов. “Как можно взломать мозг с помощью глаз и ушей? Покажите ему что-то, что захватывает его внимание, что-то красочное и яркое. Дайте ему какое-нибудь социальное вознаграждение. Ничто не окупается больше, чем внимание со стороны кого-то другого.”Это, в свою очередь, приводит к высвобождению дофамина, что заставляет вас чувствовать себя хорошо.Это вызывает зависимость, это вознаграждение, которое высвобождает дофамин по прерывистому переменному графику реагирования. Вы не выигрываете в игровом автомате каждый раз. Вы не получаете лайки или комментарии на Facebook каждый раз, когда вы публикуете, и вы не всегда видите правильное развлекательное видео с кошками."Ребята из Amazon, Google и Facebook берут ваши данные и очень чувствительны к определенным типам стимуляции и подкрепления. А чего они хотят? ”Они создают” состояние транса по умолчанию", когда вы просто смотрите в свои устройства.- Кит говорил о науке разума, - сказал Карри. “Я собираюсь быть немного более спекулятивным. Возможно, мы действительно живем в компьютерной симуляции. Я не единственный, кто говорит это. Элон Маск из Telsa и Space X сказал, что есть миллиард к одному шансу, что мы не живем в компьютерной симуляции.”Аргументы, которые Маск использовал для этой идеи, взяты из статьи Ника Бострома, профессионального философа в Великобритании. “Он сложил несколько цифр вместе и предположил, что существует сверхвысокая вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции”, - сказал Карри.Посмотрите, где компьютерные игры сейчас по сравнению с тем, где они были 40 лет назад”, - сказал Карри. Сегодняшние гораздо более реалистичны, хотя мы все еще знаем, что мы просто играем в игру.- А где они будут через 40 лет? Или через 500 лет? Или через пять тысяч лет?- спросил он. Бостром предположил, что эти будущие компьютерные игры будут настолько похожи на реальность, что мы не сможем сказать разницу. И персонажи в них могут не осознавать, что они находятся в симуляции. "Мы неизбежно создадим реальности, неотличимые от этой реальности”, - сказал Бостром.Как мы можем знать, что находимся в матрице? - Глюки в системе. Дежавю, например, в фильме "Матрица", когда персонаж видит кошку, неоднократно пересекающую дверной проем, может быть одним глюком. Призраки, экстрасенсорика, совпадения могут быть и другими. Законы физики в нашей Вселенной кажутся специально разработанными с набором констант, которые делают жизнь на основе углерода возможной.Одним из ключей к разгадке может быть квантовая физика, где некоторые вещи, которые кажутся невозможными, являются истинными: объект, который может быть в двух местах одновременно. Феномен, который Эйнштейн назвал "жутким действием на расстоянии".- А зачем нам или кому бы то ни было проводить эти симуляции? - спросил Карри. “У нас их целая тонна, - сказал он. - Суперкомпьютеры выполняют моделирование для предсказания погоды. Мы используем их, чтобы лучше понять нашу окружающую среду и внести изменения. Мы используем их для изучения человеческой деятельности и задаем такие вопросы, как, например, как растет население? Какие вещи работают лучше всего? Это мы запускаем эти симуляции.”- Как же нам тогда жить, если мы находимся в матрице? - спросил Карри. “Мы должны вести себя так, как будто наша жизнь-это пример того, что возможно, - ответил он.