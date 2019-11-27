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Битва за климат
Подъем уровня Мирового океана может стать настоящей катасрофой. В России и Европе будут свирепствовать ураганы. А пашни и сады превратятся в выжженную землю. Сможет ли человечество остановить надвигающийся климатический коллапс?
27 ноябрь 2019 /
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