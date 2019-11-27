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Оригинальные и необычные балюстрады

Балюстрада является декоративным элементом фасада здания, ограждающий лестницы, балконы и террасы. Обширный спектр вариантов оформления фасада зданий с балюстрадами ограничено лишь воображением: эти элементы могут быть выполнены прямыми, закруглёнными и на разных уровнях. И декорировать их также с помощью светодиодной подсветки.

Балюстрада - это сложная конструкция, состоящая из нескольких компонентов, включающих:

  • основание;
  • тумбы основных несущих элементов, установленные у основания балюстрады;
  • балясины основных декоративных элементов, создающих эстетический дизайн;
  • перила, обеспечивающие устойчивость структуре.

Обрамление здания балюстрадами сразу выделяет остальную часть дома и придаёт ему особую роскошь, изысканность. Как правило, домовладельцы перед украшением фасада этими элементами, уверены в сложности и высокой стоимости этих работ. Однако, это мнение ошибочное

Теперь можно за быстрые сроки создать отличную конструкцию балюстрады с привлекательным дизайном и приемлемой стоимостью. Например, на https://fasad-dekor.com.ua/g51156085-balyustradaможно заказать эти конструкции из гипса или полистирола в Украине.

Ранее балюстрады выполнялись из дерева, бетона и камня, а в настоящее время также используются другие менее дорогие материалы, такие как гипс, полистирол. Балясины из полистирола могут точно повторить старинные декоративные элементы прошлых столетий, создавая необычную атмосферу бытия.

Кроме того, стоит перечислить преимущества балюстрад из данного синтетического материала:

  1. Легкий вес. Таким образом, эти элементы просты в перевозке и установке.
  2. Материал позволяет создавать балюстрады различных форм и размеров, в том числе изогнутые.
  3. Пенополистирольные изделия могут прослужить до 50 лет. При надлежащем уходе - ещё больше времени.
  4. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Вспененный полистирол не подвержен разложению, не окисляется.
  5. Характеристики материала предлагают удобную установку. Несмотря на величину, они быстро монтируются.
  6. Декоративный аспект. Пенополистирол, украшенный неровной поверхностью, не отличается внешне от камня.
27 ноябрь 2019 /
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