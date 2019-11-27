Оригинальные и необычные балюстрады

Балюстрада является декоративным элементом фасада здания, ограждающий лестницы, балконы и террасы. Обширный спектр вариантов оформления фасада зданий с балюстрадами ограничено лишь воображением: эти элементы могут быть выполнены прямыми, закруглёнными и на разных уровнях. И декорировать их также с помощью светодиодной подсветки.

Балюстрада - это сложная конструкция, состоящая из нескольких компонентов, включающих:

основание;

тумбы основных несущих элементов, установленные у основания балюстрады;

балясины основных декоративных элементов, создающих эстетический дизайн;

перила, обеспечивающие устойчивость структуре.

Обрамление здания балюстрадами сразу выделяет остальную часть дома и придаёт ему особую роскошь, изысканность. Как правило, домовладельцы перед украшением фасада этими элементами, уверены в сложности и высокой стоимости этих работ. Однако, это мнение ошибочное

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Ранее балюстрады выполнялись из дерева, бетона и камня, а в настоящее время также используются другие менее дорогие материалы, такие как гипс, полистирол. Балясины из полистирола могут точно повторить старинные декоративные элементы прошлых столетий, создавая необычную атмосферу бытия.

Кроме того, стоит перечислить преимущества балюстрад из данного синтетического материала: