На фото — грудной плавник горбатого кита. Эти киты могут похвастаться самыми длинными «руками» среди всех китообразных.

Ближайшие родственники горбачей — киты рода Balaenoptera, такие как синий кит и финвал, имеют обтекаемое торпедообразное тело и довольно короткие грудные плавники, которые используются в основном как рули и стабилизаторы. А вот у горбачей форма тела далеко не такая изящная, а плавники могут достигать трети длины тела и покрыты спереди большими круглыми шишками. Тем не менее горбачи кормятся тем же способом, что и их стройные родичи: они разгоняются под водой и резко раскрывают рот на полном ходу прямо перед стайкой криля или мелкой рыбы, захватывая добычу вместе с водой в ротовую полость, которая при этом многократно увеличивается благодаря имеющимся на горле складкам кожи. Затем кит закрывает рот и отфильтровывает воду через пластины китового уса, которые задерживают внутри всё самое вкусное.

Не мешают ли горбачу во время таких мощных рывков два огромных плавника, болтающихся по сторонам его тела? Похоже, что нет. Даже наоборот: плавники позволяют китам быстро маневрировать под водой, компенсируя ловкостью недостаток скорости. Чтобы плавники работали максимально эффективно, они должны быть наклонены под углом около 7,5° к набегающему потоку воды. Шишки, расположенные на переднем крае, имеют особые гидродинамические свойства — они разбивают поток воды и создают локальные вихри, подобно турбулизаторам на крыльях самолета, что приводит к отдалению точки срыва потока от переднего края и, соответственно, увеличению эффективности и устойчивости плавников.

Но плавники — это не только рули, это еще и серьезное оружие против главного естественного врага крупных китов — косатки. Другие киты могут противопоставить этим хищникам только хвост: мощный удар китового хвоста вполне способен нанести зазевавшейся косатке серьезные травмы. Недостаток хвоста как оружия в том, что второй конец китового тела остается практически беззащитным. Из-за этого кашалоты, защищаясь от косаток, образуют так называемую «ромашку» (или «маргаритку», в английском варианте этого термина), собравшись в круг и выставив наружу хвосты (см. картинку дня Формация маргаритки). А вот у горбачей вооружены и задний, и передний концы тела: удар пятиметрового грудного плавника может покалечить хищника не хуже, чем удар хвоста. Поэтому взрослые горбачи не слишком боятся косаток и даже нередко приходят на помощь их жертвам. Известны случаи, когда горбачи спасали от косаток китов других видов и даже тюленей.

Недавно ученые открыли еще один способ использования грудных плавников горбача. Сняв охоту двух китов сверху на коптер, они обнаружили, что перед рывком киты разворачивали «руки» и вытягивали их вперед, загоняя рыбу в раскрытую пасть. Один из китов демонстрировал модификацию этой техники, которую исследователи назвали «горизонтальный загон плавником» («horizontal pectoral herding»).

Горбатый кит охотится, загоняя рыбу плавником

Для начала кит окружал стайку рыбы спиральной пузырьковой сетью (см. видео), а затем, расположившись параллельно поверхности и выставив кончик левого плавника из воды, волнообразно вел им вдоль кромки пузырьковой сети, подгоняя рыбу в ту точку, в которую он мгновение спустя совершал рывок с открытым ртом (см. Bubble-net feeding).

Схема горизонтального загона плавником: A — кит выпускает пузырьковую сеть; B — кит волнообразно двигает плавником вдоль кромки сети, подгоняя рыбу; C — кит делает рывок, захватывая рыбу в пасть. Рисунок из статьи: M. Kosma et al., 2019. Pectoral herding: an innovative tactic for humpback whale foraging

Второй кит занимался «вертикальным загоном плавниками» — во время финального рывка он направлял плавники вперед по бокам рта, загоняя рыбу внутрь.

В этом видео сначала идет вертикальный рывок, затем боковой рывок, затем вертикальный загон плавниками

Вертикальный загон плавниками: a) кит вытягивает плавники вперед по бокам рта, загоняя рыбу внутрь; b) изменение угла атаки плавника до и во время загона; c) положение тела кита до и во время загона. Рисунок из статьи: M. Kosma et al., 2019. Pectoral herding: an innovative tactic for humpback whale foraging

Идею о том, что горбачи могут использовать свои «руки» для загона рыбы, высказывали еще в начале прошлого века британский художник и путешественник Джон Гилль Милле (John Guille Millais), сын известного прерафаэлита Джона Эверетта Милле, в своей книге “Newfoundland and its untrodden ways” (1907), а также американский зоолог Альфред Бразье Хауэлл (Alfred Brazier Howell) в книге “Aquatic mammals; their adaptations to life in the water” (1930), стр. 254. Но подтвердить ее удалось только сейчас благодаря использованию коптеров — этой уникальной лазейки в мир китов.

Фото Ольги Филатовой, остров Беринга, 2012 год.

Ольга Филатова