Тайны мира » Хочу все знать » Кольца Сатурна оказались моложе динозавров
Кольца Сатурна оказались моложе динозавров
Ранее ученые-планетологи предполагали, что кольцам Сатурна столько же лет, сколько Солнечной системе — около 4,5 млрд. Но благодаря открытию, сделанному исследовательским кораблем Kassini, ученые пришли к выводу, что кольца не так уж стары.
Мы знаем возраст Земли благодаря методу углеродного анализа. Кольца же Сатурна, состоящие преимущественно из ледяных фрагментов со следами каменистого вещества, не поддаются такому анализу, указывает ученый-планетолог Мэтью Хедман из Университета Айдахо. Это означает, что при определении возраста колец следует основываться на косвенных данных. С помощью космического анализатора пыли Kassini было обнаружено, что кольца Сатурна постоянно загрязняются смесью каменистой пыли и органических соединений. Большая часть этого материала доставляется в кольца микрометеорными телами из пояса Койпера, находящегося за орбитой Нептуна. Космический корабль также обнаружил, что этот материал в настоящее время составляет около 1% массы ледяных колец Сатурна.
Чтобы высчитать общую массу космической сажи в кольцах, исследователям нужно определить массу колец планеты. К счастью, перед своей гибелью корабль помог это сделать. Когда Kassini пролетал сквозь кольца, а сделал он это 22 раза, он измерил гравитационное притяжение в каждой точке своей орбиты. Поскольку гравитационные поля зависят от массы объекта, это позволило ученым «взвесить» всю систему колец.
Зная количество сажи и скорость ее накопления в кольцах, ученые подсчитали, что для ее появления в имеющихся количествах понадобилось бы от 10 до 100 миллионов лет.
У нового открытия уже появились противники: «Кольца выглядят молодыми, но это не значит, что они действительно молоды, — заявляет специалист по планетам из Японского агентства аэрокосмических исследований Рюки Хёдо. — Есть еще некоторые процессы, которые не были рассматрены». Например, уровень загрязнения мог изменяться, увеличившись за последние тысячелетия, либо кольца могут очищаться, «сбрасывая» пыль на планету.
26 ноябрь 2019 /
Похожие новости
Мистика обручальных колец
Обручальные кольца считаются символом вечной любви и верности. Но так ли все просто? Существует много примет, которые связаны с обручальными кольцами. Считается, что обручальные кольца имеют
Иллюзия олимпийских колец
Чтобы получить эффект от просмотра этой иллюзии, нужно приближаться и удаляться от монитора. Олимпийские кольца будут исчезать (при приближении) и появляться (при удалении).
Парные обручальные кольца
Обручальные кольца - это романтический символ любви двух сердец, символизирующий желание, готовность двоих любящих друг друга людей соединить их судьбы на всю жизнь. Создание сильной семьи невозможно
ЖБИ кольца для колодцев: особенности
Часто скважина является единственным приемлемым вариантом для создания источника извлечения питьевой воды. Для её строительства следует приложить усилия и правильно решить проблему выбора материалов.
Факты о кольцах
На Западе женщины носят так называемые материнские кольца с камнями. Количество камней равно количеству детей обладательницы кольца. В Великобритании врачам и медсёстрам запрещено носить обручальные
Как выбрать кольцо мужчине
В настоящее время многие представители мужского пола предпочитают носить украшения. Причём, не ограничиваются запонками и зажимом для галстука. Они носят и кольца.
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ