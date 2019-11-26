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Ученые обнаружили «ледяные окаменелости» в древнем метеорите
Ученые обнаружили новый способ исследования самых ранних дней нашей солнечной системы — скрытый в древнем метеорите, который упал в пустыне Сахара десятилетия назад.
Метеорит Acfer 094 испещрён порами и отверстиями до такой степени, что он кажется губкой. Теперь ученые определили, что эти поры — это то, что называется ледяными окаменелостями, и они могут пролить свет на то, как планеты нашей солнечной системы образовались миллиарды лет назад.
Миллиарды лет назад, метеориты, такие как Acfer 094, были в основном скоплениями камней и льда. Согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе в журнале Science Advances, когда Солнце притягивало метеориты слишком близко, лед таял, оставляя после себя окаменелости в виде щелей в метеорите.
Исследование является первым, показывающим, как лед распределялся в метеоритах и во всей ранней солнечной системе.
Изучение этих космических окаменелостей может помочь ученым понять, откуда появились планеты, утверждает ведущий исследователь Эпифанио Ваккаро, куратор петрологии Лондонского музея естествознания. Поскольку камни, подобные Acfer 094, могли бы изменяться по мере того, как они собирались вместе, образуя планеты и другие большие структуры, анализ более древнего метеорита мог бы дать более ясный взгляд в прошлое.
«Это исходный материал, из которого произошли все планеты, включая Землю», — сказал Ваккаро.
26 ноябрь 2019 /
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