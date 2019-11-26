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Звезда коллапсирует в черную дыру прямо перед объективом Hubble
Выдающийся астроном Карл Саган считал, что через нас Вселенная познает себя, ведь мы являемся неотъемлемой ее частью. Все живые существа на нашей планете и каждый из 7,7 миллиардов человек состоят из звездной пыли, которая высвободилась из ядер звезд в результате взрыва сверхновых. Когда жизненный цикл массивных звезд подходит к концу, эти небесные тела увеличивают свою яркость а потом медленно затухают. В результате этого эволюционного процесса ядра звезд разрушаются, высвобождая в межзвездное пространство огромное количество энергии и химических элементов — строительных блоков жизни. Но что происходит с ними после взрыва?
Жизненный цикл звезд
Как бы нам этого не хотелось, но жизнь рано или поздно заканчивается. И это касается не только нас. Планеты, звезды, звездные системы и даже галактики не живут вечно. Благодаря астрономическим наблюдениям мы знаем, что у каждой звезды есть свой собственный жизненный цикл. Но на просторах бесконечно расширяющейся Вселенной все меняется. Так, термоядерные процессы в ядрах массивных звезд являются причиной взрыва сверхновых, после чего эти звезды обретают вторую жизнь. После взрыва ядра становятся очень плотными. Именно так рождаются нейтронные звезды — самые плотные объекты во Вселенной, которые коллапсируют в черные дыры.
Природа сверхновых звезд долго была неясна. Дело в том, что мы узнаем о произошедшем взрыве уже постфактум, в момент, когда излучение от вспышки достигает нашей планеты. Но эти взрывы порождают не только нейтронные звезды. Так, многие туманности, например Крабовидная туманность — это ни что иное, как остаток сверхновой SN 1054. Она появилась в результате взрыва сверхновой, который оставил после себя облака из газа и пыли, что простираются на тысячи световых лет. Такие туманности живут благодаря тому, что остатки сверхновых звезд начинают свой новый жизненный цикл в качестве нейтронных звезд.
Коллапс в объективе телескопа Hubble
Космический телескоп Hubble подарил миру множество удивительных снимков: миллиарды галактик, столпы Творения, вспышки сверхновых — ничто не осталось незамеченным. Однако не так давно Hubble запечатлел довольно редкое явление — сначала звезда начала взрываться, а затем весь ее газ втянуло обратно в черную дыру в центре. Выходит, сверхновая сразу же коллапсировала в черную дыру. Астрономы полагают, что причина заключается в огромной массе звезды и процессах внутри ядра. Подобные события случаются редко и получили название «массовые неудачи». Как правило астрономы не спешат с выводами, однако наблюдения за звездой, расположенной в галактике NGC 6946, которая была достаточно яркой, чтобы разглядеть ее на расстоянии 22 миллионов световых лет, затем мгновенно исчезла, что говорят о том, что главной виновницей таинственного исчезновения стала сверхмассивная черная дыра.
Крабовидная туманность — остаток от взрыва сверхновой SN 1054
Отметим, что черные дыры, существование которых сегодня официально подтверждено — одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Так, если Вселенная действительно познает себя через нас, то сможем ли нам познать себя, изучая Вселенную? В любом случае, вопросов на сегодняшний день больше чем ответов. Однако благодаря космическому телескопу мы застали рождение черной дыры, что само по себе потрясающе, не так ли?
26 ноябрь 2019 /
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