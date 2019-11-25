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Сотейник - преимущества

Современная хозяйка на кухне имеет множество приборов, которые помогают ей готовить горячие блюда. Среди них особое место занимает сотейник. С этим удобным кухонным атрибутом вы можете заменить несколько видов утвари.

Сотейник - это невысокая кастрюля с толстыми стенками. На вид эта утварь выглядит как глубокая сковорода с крышкой, с одной или чаще двумя ручками. Варианты с одной ручкой нередко путают с обычной сковородкой, однако они имеют больший вес. Более того, сотейник имеет наклоненные стены наружу.

Основные характеристики сотейника включают следующие:

  • сравнительно высокие стены;
  • массивность: эти изделия выполнены из металла или стекла (для микроволновой печи);
  • различные формы;
  • функциональность, потому что эти изделия подходят для разных кухонных процессов;
  • может использоваться для приготовления в духовке;
  • большинство моделей имеют толстую термостойкую стеклянную крышку.

Сотейники - универсальная посуда, которая используется для тушения, пассерования. Эти изделия также удобны для приготовления блюд, которые требуют перемешивания и высокой температуры.

Из-за высоких стенок, продукты медленно тушатся в своём соку. Благодаря этому, потребление жиров и масел - минимально, и таким образом, вы получите полезную пищу.

Кроме того, стоит перечислить следующие преимущества сотейника:

  • хороший вкус блюда, благодаря равномерному прогреву, без подгорания;
  • быстрое приготовление пищи;
  • хорошие антипригарные свойства, благодаря покрытию или полимерной стали, тогда как его невозможно повредить (например, поцарапать) ложками или вилками;
  • универсальность: эта утварь может заменить минимум одну сковородку, чтобы на полке или в шкафу было дополнительное свободное место;
  • продуманный дизайн, удобные ручки;
  • дорогие модели оснащены термостатом для регулирования температуры.

Однако при покупке сотейника убедитесь, что антипригарное покрытие не имеет в составе токсичных веществ - не стесняйтесь просить сертификат качества. Также постарайтесь выбирать более лёгкие модели, чтобы вам было удобно пользоваться ими.

25 ноябрь 2019 /
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