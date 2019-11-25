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Почему из городов пропадают птицы?

Почему из городов пропадают птицы?


Многие жители городов в последние годы отмечают, что в их дворах становится все меньше птиц. Уменьшается численность пернатых и в столице. Об этом говорит официальная орнитологическая статистика.
В качестве одной из основных предпосылок массовой птичьей эмиграции ученые называют стрижку газонов.
По словам Алексея Ретеюма, руководителя ботанического сада МГУ, в мегаполисе невозможно сформировать идеальную среду для жизни птиц. Таковой в природе для крылатых созданий являются луга с обилием трав. В городской обстановке птицы «пробавляются» газонами, но там высота травы из-за ухода коммунальных служб слишком мала. В результате снижается численность беспозвоночных — основного блюда птиц в пищевой цепочке.
В результате птицы переселяются в пригороды, на ближайшие луговины, включая охраняемые государством природные ландшафты. Там травы скашивают только раз в году, чтобы весной сухостой не загорелся.
25 ноябрь 2019 /
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