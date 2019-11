Как происходит кибернизация человечества?

Давайте будем откровенны — человеческие тела, в своем первозданном виде, приспособлены исключительно для недолгой жизни на нашей родной планете. Даже если продолжительность жизни в будущем значительно увеличится, вряд ли столетние представители нашего вида будут блистать здоровьем и тем более бороздить космические просторы. Но как, в таком случае, продлить само существование нашей цивилизации, особенно ввиду многочисленных угроз, стоящих перед человечеством? Ответ, вероятно, кроется в объединении машин и человека. Постоянно растущая скорость развития технологий и нейробиологии в сочетании с созданием суперкомпьютеров, усовершенствованных частей тела и искусственных конечностей прокладывает путь к слиянию человека и машины. Не исключено, что мы с вами станем свидетелями становления эпохи киберпанка. Но какими будут люди будущего?После окончания второй мировой войны население нашей планеты продолжает увеличиваться. Вместе с тем, примерно в 1945 году в мире произошла настоящая научно-техническая революция. Это значит, что человечество перешло к технике и технологиям, построенным на принципиально новых научных идеях. Мы заменили ручные орудия труда машинными, энергию пара атомной, научились применять лазерные технологии, создали компьютеры и интернет. Так, в течение последних 60 лет произошло больше научных открытий, чем за предыдущие столетия. Захватывающе, не так ли?И все же, прежде чем восхищаться человеческим гением, возможно, стоит поставить под вопрос саму пользу научно-технической революции. Именно так поступил американский математик и террорист Теодор Качинский. На его счету жизни трех человек, а прославился он благодаря своей кампании по рассылке бомб по почте. С 1978 по 1995 годы Качинский отправил 16 бомб в университеты и авиалинии, за что стал широко известен как Унабомбер. Самое интересное заключается в том, что несмотря на диагноз параноидной шизофрении, поставленный ему после ареста, Качинский не признавал себя невменяемым. В результате он предстал перед судом и признал вину. Математик отбывает пожизненный срок в одной из тюрьм США. Не так давно свет увидел мини-сериал под названием «Охота на Унабомбера», который повествует о событиях тех лет. Но что превратило ученого в террориста и чего он хотел добиться?Теодор Качинский рос не совсем обычным ребенком. Так, в возрасте 16 лет он был зачислен в Гарвардский университет, получил степень бакалавра, а позднее степень доктора математических наук в Мичиганском университете. В 25 лет Качинский стал старшим преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли, но спустя два года уволился и переехал в хижину без электричества и водопровода, где жил вплоть до самого ареста. 24 апреля 1995 года Качинский отправил в издание The New York Times свой манифест, под названием «Индустриальное общество и его будущее», также известны как манифест Унабомбера. В своей работе Качински обещал прекратить террористические атаки, в том случае, если общество прислушается к его словам об опасности научно-технического прогресса. По мнению математика, развитие технологий неизбежно приведет к ограничению прав и свобод человека. Одни из наиболее известных цитат манифеста Качинского звучат так:Представьте себе общество, которое подвергает людей условиям, которые делают их очень несчастными, а потом дает им наркотики, чтобы забрать несчастья. Научная фантастика? Это уже происходит в какой-то мере в нашем собственном обществе. Известно, что скорость клинической депрессии значительно увеличилась в последние десятилетия. Мы считаем, что это связано с нарушением процесса власти…На фото Тед Качинский во время арестаИндустрия развлечений служит важным психологическим инструментом системы, возможно, даже когда она состоит из большого количества секса и насилия. Развлечения служат современному человеку в качестве вынужденного средства спасения. Увлекаясь телевидением, видеоиграми и т. п., он забывает стресс, тревожность, фрустрацию, неудовлетворённость.Согласитесь, довольно трудно сказать, что эти слова принадлежат сумасшедшему. Неудивительно, что после прочтения труда Унабомбера у него появились последователи, среди которых такие критики технологий и индустриализации как Джон Зерзан, Герберт Маркузе, Фреди Перлма и др. В общем и целом Качинский считал научно-технический прогресс величайшей трагедией на Земле и призывал отказаться от дальнейшего развития технологий. И если не принимать во внимание жестокий способ донесения своих идей до общественности, Унабомбер оказался прав в том, что несмотря на стремительный прогресс и развитие технологий, мы по-прежнему остаемся людьми, которым свойственны ошибки, агрессия, соперничество и иные не самые приятные качества.Именно этот факт сильно беспокоил одного из наиболее выдающихся ученых двадцатого века, астронома Карла Сагана. В своей книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме», ученый размышляет о стремительном развитии технологий, угрозе ядерной войны, будущем науки и общества, а также правах и свободах человека. Однако больше всего Саган беспокоился о том, что мы пользуемся дарами современной цивилизации толком не понимая, как они устроены. Мы живем в мире, в котором не каждый водитель понимает как и почему едет его машина, не говоря уже об осведомленности о работе компьютеров, интернета, смартфонов и других устройств. Не нужно быть гением, чтобы понять насколько опасным может быть такой мир. Тем временем технологическое будущее стремительно приближается. Некоторые специалисты считают, что в течение 50 лет роботы превзойдут человеческий интеллект, а сами люди вступят на путь объединения с машинами. При этом мы будем все теми же Homo Sapiens, склонными к заблуждениям, ошибкам и пренебрегающими свободой. Возможно, это не хорошо и не плохо, просто такова наша природа. Но когда речь заходит о технологическом будущем и киборгах, не стоит забывать об угрозах, которые мы представляем сами для себя. Все-таки, в мире нет ничего однозначного.Плоды научно-технической революцииУстройства, которые когда-то носили на теле, сегодня внедряют в тело, в результате чего создается класс настоящих киборгов, которые демонстрируют ряд навыков, превосходящих навыки обычных людей. Есть киборги, которые могут видеть цвет когда слышат звуки, другие обладают способностью к обнаружению магнитных полей, некоторые оснащены телеобъективами или имплантированными компьютерами, чтобы контролировать ритм сердца, а также используют мысли, чтобы общаться с компьютером или управлять роботизированными руками. Все, о чем вы только что прочитали не является научной фантастикой. Все описанные события происходят прямо сейчас и будут развиваться в будущем.Не исключено, что внедрять мозговые импланты хирургическим путем не понадобитсяОднако революционным открытием стала работа израильских ученых, которая опубликована в журнале Computing intelligence and neuroscience. В ней исследователи рассказывают о создании импланта, который позволит людям запоминать намного больше информации. По мнению ученых человеческая память хрупка и ненадежна, особенно в эпоху переизбытка информации. Как и ожидалось, различных вспомогательных устройств сегодня в избытке, но они работают косвенно и людям приходится прилагать усилия для того, чтобы запомнить большие объемы данных.В свое работе команда специалистов сообщает о создании работающего прототипа упрощенной оперативной памяти (ОЗУ) объемом 4 КБ, информацию с которой можно записывать или считывать силой мысли. Следует отметить, что это первая в своем роде по-настоящему революционная работа, ведь ОЗУ — это прототип чипа дополнительной памяти, который не нужно вживлять в мозг. Достаточно прикрепить его к шее неинвазивным способом. И несмотря на то, что объем памяти ОЗУ на данный момент составляет всего 4 КБ, ученые смогли понять сам механизм создания подобных устройств. В ходе работы специалисты создали устройство, которое распознает электрическую активность мозга (ЭЭГ), записывает полученные данные на специальную RFID метку, считывает информацию и выводит ее на дисплей. В результате, помимо увеличения объема памяти, в будущем ОЗУ сможет не только существенно улучшить жизнь людей, страдающих от нейродегенеративных заболеваний, но и позволит записывать воспоминания других людей, которые впоследствии можно будет прочесть. Согласитесь, это открывает двери в совершенно иную реальность и делает союз человека и машины менее опасным, чем сегодня.Современные киборги — кто они?Почти два года назад Деннис Дегрей отправил необычное текстовое сообщение своему другу: «Вы держите в руках самое первое текстовое сообщение, отправленное нейронами одного разума на мобильное устройство другого». Дело в том, что нижняя часть тела 66-летнего Денниса Дегрея была парализована после неудачного падения более десяти лет назад. Однако в 2016 году он смог послать сообщение своему другу с помощью двух крошечных квадратиков кремния с выступающими металлическими электродами, которые были имплантированы в его моторную кору — часть мозга, которая контролирует движение. Они записывают активность нейронов для перевода во внешние действия. Воображая движение джойстика рукой, Дегрей может перемещать курсор для выбора буквы на экране. Так, он купил продукты на Amazon и управлял роботизированной рукой для укладки блоков.Имплант, которым управлял Дегрей, был имплантирован ему в рамках программы BrainGate — многолетней исследовательской работы в США по разработке и тестированию новых нейротехнологий, направленных на восстановление связи, мобильности и независимости США. Хирургическим путем имплантаты получили не больше нескольких десятков человек по всему миру, которые потеряли связь с конечностями в результате несчастного случая или нейродегенеративного заболевания. Однако несмотря на то, что внедрение мозговых имплантатов стало реальностью, это сложная процедура, которая проводится на открытом мозге. Более того, система не беспроводная — из черепа пациентов торчит розетка, по которой провода передают сигнал на компьютеры для декодирования с помощью алгоритмов машинного обучения. Задачи, которые можно выполнить, и то, насколько хорошо они могут быть выполнены, ограничены, потому что система записывает от нескольких десятков до пары сотен нейронов из примерно 88 млрд.Импланты BrainGate выглядят такТем не менее, какими бы потрясающими не казались Дегрею и остальным участникам программы их новые, практически телепатические способности, это не будет длиться вечно. Рубцовая ткань, реакция мозга на повреждение, вызванное вставкой устройства, постепенно накапливается на электродах, что приводит к постепенному снижению качества сигнала. И когда исследовательские сессии, которые проводятся два раза в неделю, закончатся, устройства будут отключены. Но это только начало. Поддерживаемые BrainGate и другими компаниями, а также известными предпринимателями исследователи стараются разработать новое поколение коммерческого оборудования, которое в конечном итоге могло бы помочь не только людям с ограниченными возможностями, но и всем нам. В то время как некоторые компании, в том числе Facebook, занимаются неинвазивными версиями, другие работают над системами беспроводных нейронных имплантатов.В июле Илон Маск, более известный как генеральный директор компании по производству электромобилей Tesla и глава SpaceX, представил детали имплантируемой беспроводной системы, которую строит его компания Neuralink. Согласно заявлению Маска, Neuralink тестируют на обезьянах, и есть надежда, что испытания на людях начнутся до конца 2020 года. На сегодняшний день Neuralink получил финансирование в размере 158 миллионов долларов. Несмотря на то, что разрабатываемый имплантат имеет тот же размер, что и девайс в мозгу Дегрей, у него гораздо больше электродов, что означает, что он может записывать активность гораздо большего числа нейронов. По словам Маска, процедура будет больше похожа на лазерную хирургию глаза, чем на операцию на мозге. Как бы то ни было, медицинские проблемы являются движущей силой разработки устройства, однако глава SpaceX также обеспокоен угрозой, создаваемой искусственным интеллектом.Конкуренцию Маску намерены составить такие компании как Paradromics и Synchron в силиконовой долине. При этом ни одна из трех компаний не видит немедицинских решений в краткосрочной перспективе, но утверждает, что технология имплантатов может постепенно распространиться на население планеты в целом, когда люди начнут понимать, насколько меняет привычный мир подобная связь машины и человека. Нельзя не заметить, что на фоне Neuralink и имплантов BrainGate, устройство ОЗУ, созданное израильскими учеными выглядит как начало эпохи безопасной кибернизации.Причины для беспокойстваВ то время как создание высокотехнологичных протезов и экзоскелетов не несет угрозы жизни и свободе общества, создание технологий, благодаря которым силой мысли можно управлять компьютером и машинами вызывает опасения. Как сообщает издание The Guardian, согласно отчету Королевского общества Великобритании, общественность должна иметь четкий голос в формировании того, как технология нейронных интерфейсов будет использоваться и регулироваться в ближайшие годы. Одной из проблем является конфиденциальность данных, хотя переживать о том, что имплантаты раскроют самые сокровенные секреты пока рано — на сегодняшний день они записывают информацию из очень небольших участков мозга, связанных в основном с движением и требуют умственных усилий пользователя.Кто будет распоряжаться информацией, которую записывают устройства?Тем не менее, вопросы остаются. Кому принадлежат данные мозга пользователей имплантатов и для чего они используются? А «мозговые штурмы», когда третья сторона может получить контроль над системой и изменить ее так, чтобы владелец мозга не дал на это согласие, коренятся в реальности, а не в научной фантастике. В пример можно привести случаи не взлома кардиостимуляторов. Дальнейшие этические вопросы касаются контроля — если мозговой имплантат не соответствует вашим намерениям, в какой степени вы, как пользователь устройства, несете ответственность за то, что было «сказано» или сделано? И как можно гарантировать, что если технология окажется успешной и выгодной, к ней смогут получить доступ все люди, а не только миллиардеры и военные?По мнению некоторых исследователей у нас еще есть несколько лет, чтобы как следует обдумать поставленные вопросы. Многие эксперты ожидают, что технология станет доступна для людей с нейродегенеративными заболеваниями или инвалидностью в течение пяти или 10 лет. Для немедицинского использования сроки больше — возможно, 20 лет. А если учесть скорость развития современных технологий и в частности искусственного интеллекта, возможно, нам всем стоит прислушаться к критикам научно-технического прогресса и сделать определенные выводы.