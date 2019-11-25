Четыре неразгаданных тайны древних строений

В XXI веке ученые достигли результатов, еще недавно казавшихся нереальными. Можно подумать, что в мире вовсе не осталось ничего неразгаданного. Правда, это не так - возраст некоторых строений исчисляется тысячами лет. По сей день неизвестно происхождение таких находок. Ученые искренне недоумевают, как людям удалось создать столь такие сооружения, непростые своей техникой.Неподалеку от Дублина были обнаружены захоронения - всего 40 некрополей. Всего же сооружение занимает площадь в 10 кв. м.Правда, предполагается, что сам по себе комплекс значительно больше. Наиболее древний некрополь, по мнению археологов, построен 5 тысяч лет назад. По сути, это одна и старейших мировых достопримечательностей. По мнению ученых, это не просто кладбище, но и храм. Ими был найден и алтарь, находящийся в конце коридора и занимающий 19 метров. Сложно представить, что все это построили люди - историки не могут понять, откуда взялись загадочные строения.Недалеко от города Пхонсаван археологи нашли интересное место. Сама территория пустынна, но на ней находятся десятки каменных строений в виде кувшинов размером от 20 см до 3,5 м.Самые крупные постройки весят примерно 6 тонн. Всего их около пятисот. Ученые пока не знают, откуда они появились. Удалось выяснить только возраст - 2,5 тысячи лет.С долиной связано множество легенд. Местные жители считают, каменные ступы создали великаны, ранее населявшие нашу планету. Ученые же думают, что строения предназначались для погребения, правда, доказать они это не могут. Но самое удивительное, что в этом городе и рядом с ним никогда не встречалось каменных залежей.Необычные колонны в последнее время стали знаменитыми. Многие хотят своими глазами увидеть уникальные резные строения.Ученые теряются в догадках, как древние мастера смогли воспроизвести такие тонкие и гладкие сечения. Сейчас нет человека, способного вручную воспроизвести похожие колонны. А как ее строили когда-то, остается загадкой.В Италии много памятников древних цивилизаций. Особенно интересны те, что находятся на острове Сардиния - их местные жители считают домами фей.Да по-другому их и не назовешь, ведь эти мини-строения имеют крошечные окна и вход - человек в них явно не поместится. Всего таких сооружений здесь примерно 2,8 тысяч. По предположению ученых, их приблизительный возраст - 5 тысяч лет. Дома находятся в больших валунах и отвесных скалах. На стенах каждого строения есть находятся надписи на неизвестном языке.Порой сооружения вызывают недоумение у повидавших археологов. Домики фей, необычные колонны, и даже кувшины разных размеров - все это остается загадкой для каждого из нас.