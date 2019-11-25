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Сколько энергии нужно человечеству, чтобы победить бедность и изменение климата?
Как известно, у человечества имеется 2 основные и взаимозависимые проблемы — нищета и стремительное изменение климата. Для того, чтобы их искоренить, человечеству может потребоваться один из основных ресурсов — энергия, необходимое количество которой долгое время не знал ни один специалист в мире. Как сообщает портал techxplore.com, в своей новой работе исследователи IIASA попытались выяснить, действительно ли удовлетворение самых основных потребностей каждого человека является препятствием для стабилизации изменения климата.
Сколько энергии потребляет человечество?
Как известно, экономическое развитие и смягчение последствий изменения климата являются несовместимыми между собой понятиями, так как человечеству для его развития требуется все больше и больше энергии, которая могла бы поддерживать его рост. Сокращение вредных выбросов в атмосферу могло бы стабилизировать климат нашей планеты, однако до сих пор еще не придуман универсальный способ отделения энергетических потребностей бедных слоев населения от общего роста спроса в развитых странах мира, что ставит крест на постепенном переходе человечества к экологически чистой энергии. Наиболее значительный рост потребления электроэнергии на сегодняшний день приходится на такие страны, как США и Китай, потребляющие наибольшее количество энергии в мире. Для того, чтобы увидеть зависимость материальных потребностей человечества от энергетических ресурсов, исследователи проанализировали три развивающиеся страны на предмет необходимости удовлетворения их энергетических запросов в контексте культуры и климата. Бразилия, Южная Африка и Индия стали “подопытными странами” в теоретическом эксперименте ученых, которые разработали новый способ получения спроса на энергию не благодаря общему экономическому росту, но исходя из наиболее привычных, базовых потребностей населения развивающихся стран.
Бразилия — одна из наиболее быстро развивающихся стран мира
Результаты исследования показывают, что потребности в энергии для обеспечения достойного уровня жизни для всех слоев населения в выбранных странах значительно ниже их текущего национального энергопотребления, а также значительно ниже среднего глобального уровня использования электрической энергии на душу населения. Энергии, требующейся для обеспечения хорошего уровня здравоохранения и образования, необходимо гораздо меньше, чем в настоящее время используют современная инфраструктура, транспорт и здания. Кроме того, эти потребности в энергии могут быть сокращены еще больше в том случае, если страны обеспечат повсеместное применение доступного общественного транспорта и будут использовать местные материалы при строительстве зданий.
Полученные результаты также свидетельствуют о том, что спрос на энергию определяется не только основными потребностями, но и ее излишком, который используется при удовлетворении потребностей среднего и высокообеспеченного классов.
Исследователи считают, что основная часть будущего энергетического роста в развивающихся странах будет направлена не на искоренение нищеты, но на поддержание именно благополучных слоев населения. Из-за различий между социальными группами, развивающиеся страны рискуют столкнуться с различными издержками и проблемами, связанными с увеличением количества выбросов парниковых газов в результате повышения качества жизни граждан выше базового уровня. Столь неоднозначный результат может говорить о том, что мировая экономика уже в самое ближайшее время может начать нуждаться в настоящей технической революции для обеспечения человечества новым чистым и постоянным источником энергии.
25 ноябрь 2019 /
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