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Особенности индийских ковров

С древних времён ковры, сделанные вручную в Индии, являются очень популярными. Даже в настоящее время мастера восточных стран создают огромное количество невероятных и эксклюзивных изделий, способных украсить любую комнату и стать одним из самых привлекательных атрибутов интерьера.

История индийского ковра восходит к 16 столетию. В этот период ковровое ткацкое ремесло находилось под влиянием персов, что и унаследовало их способ работы. Почти все товары, которые были произведены, были экспортированы.

Однако уже в начале девятнадцатого столетия индийские товары начали изготавливать по особой технологии. Наряду с иранской и персидской продукцией, они не имеют элементов и орнаментов местности, в которой они были изготовлены. Эти изделия характеризуются лаконичным дизайном и не уступают по качеству коврам, произведенным в других государствах.

В настоящее время ковры из Индии являются не только привлекательным элементом элегантного интерьера, но и своего рода инвестицией. Стоимость этих продуктов растёт из года в год. Вся их тайна заключается в материалах и в традиционных ремесленных технологиях, которые передаются от одного поколения другому.

Классический продукт - "дхурри" - изготовлен вручную из хлопка. В этой стране изготавливают ещё и шёлковые ковры, которые особенно ценятся и пользуются большим спросом во всём мире. При их изготовлении используют особый вид ткачества и узелков, поэтому ковёр отличается высшим качеством. Кроме того, для индийских ковров свойственно сочетание насыщенных цветов с невероятными и замысловатыми элементами и узорами, которые идеально гармонируют друг с другом.

Стоимость оригинального индийского продукта оправдывается высшим качеством сырья и умелой работой. Некоторые ковры создаются за несколько лет.

Вам просто нужно приобрести этот вид ковров в специализированных учреждениях, где продавцы могут гарантировать подлинность и отличное качество. Одним из них является специализированный интернет-магазин. Приходите к ним, и продавцы здесь смогут порекомендовать вам подходящие варианты.

24 ноябрь 2019 /
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