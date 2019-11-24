Российский космонавт показал рытвины после добычи полезных ископаемых на Земле

На фотографии с Международной космической станции видны необратимые последствия деятельности человека в штате Невада, США. Снимок сделал российский космонавт Сергей Рязанский, он опубликовал его в своем инстаграме.В погоне за добычей драгоценных камней и металлов, различных руд, угля и прочих полезных ископаемых человек делает на поверхности Земли грубые рытвины. С борта МКС отчетливо видно, как они безвозвратно изменяют поверхность планеты.Рязанский регулярно делится фотографиями из космоса после работы на МКС. Он рассказывал, что делает фотографии на обычную зеркальную камеру Nikon с помощью длиннофокусных объективов, телеконверторов и других аксессуаров.