Зафиксированы первые наблюдения геологических процессов на Европе

Самая большая планета Солнечной системы — Юпитер — известна не только своими колоссальными размерами, но и наличием у него четырех больших спутников, каждый из которых представляет собой по-настоящему уникальное место в нашей звездной системе. Особое место среди галилеевских спутников Юпитера занимает Европа — небольшое небесное тело, полностью закованное в лед. Этот ледяной мир считается одним из самых гладких объектов среди всех планет и их спутников, вращающихся вокруг Солнца, что наводит на мысль о наличии на спутнике глобального океана, прячущегося от радиации Юпитера под толстой коркой льда. В связи с этим, ученые все чаще высказывают гипотезы о том, возможно ли появление жизни на столь большом расстоянии от Солнца. Одним из последних открытий на спутнике стало обнаружение поверхностных шлейфов, которые, по-видимому, выбрасывают воду в космос. Что данное открытие может означать для науки и можно ли найти жизнь в водяном паре Европы?Есть ли жизнь на Европе?Данные, собранные в ходе различных космических миссий за последние несколько десятилетий, показали, что научное сообщество все больше и больше воодушевляется возможностью нахождения инопланетной жизни на Европе. Так, зонд Galileo заметил наличие у спутника нерегулярного магнитного поля в конце 90-х и начале 2000-х годов, которое может возникать при наличии на спутнике проводящей жидкости под поверхностью. Как сообщает портал newatlas.com, спустя приблизительно 12 лет после обнаружения свидетельств о существовании магнитного поля Европы, космический телескоп Хаббла обнаружил наличие водяного пара над Южным полюсом Европы, который, по мнению ученых, является результатом водяных извержений, несущих материал из-под поверхности спутника в космос.Под ледяной поверхностью Европы скрывается огромный океанОдно из новейших открытий НАСА указывает на сильную вероятность того, что Европа действительно скрывает огромное количество воды в своих недрах. Так, обсерватория W.M. Keck на Гавайях использовала данные спектрографа для анализа химического состава атмосферы Европы, находясь в поиске некоторых частот инфракрасного света, относящихся к определенным типам молекул. Лукас Паганини, планетолог НАСА, возглавивший исследование по обнаружению воды на Европе, обнаружил мощные периодические всплески воды с поверхности ледяного спутника Юпитера, выпускающие каждую секунду около 2360 литров — достаточно жидкости, чтобы заполнить бассейн олимпийского размера за считанные минуты.В то время как ученые твердо верят, что на Европе есть подповерхностный океан, другим возможным источником водяного пара могут быть неглубокие бассейны талой воды, расположенные не так далеко под поверхностью спутника. Для того, чтобы узнать истинные причины возникновения над Европой водных шлейфов, НАСА анонсировала запуск беспилотного зонда в сторону Юпитера на 2025 год. Результаты космической экспедиции могут стать историческими для человечества, которому, возможно, удастся впервые найти следы живых организмов за пределами Земли.