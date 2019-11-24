Сразу три сверхмассивных черных дыры впервые нашли в центре одной галактики

Ученые неожиданно обнаружили в центре галактики NGC 6240 в созвездии Змееносца сразу три сверхмассивных черных дыры, которые попали туда после одновременного столкновения трех небольших галактик. Подобные катаклизмы могли породить необычно крупные черные дыры в первые эпохи жизни Вселенной, пишут ученые в журнале Astronomy & Astrophysics."Мы не могли объяснить, как возникли самые крупные современные галактики Вселенной. Если в столкновениях их прародителей участвовало сразу несколько объектов, то тогда крупные галактики и их сверхмассивные черные дыры могли расти очень быстро. Наше открытие - первое свидетельство в пользу этого сценария", - прокомментировал работу один из ее авторов, астрофизик из Геттингенского университета (Германия) Питер Вайльбахер.Как сейчас считают астрономы, столкновения и слияния галактик происходят фактически постоянно в обозримом космическом пространстве. По текущим оценкам NASA, около четверти видимых галактик уже пережили подобные "космические ДТП" в прошлом. Как недавно выяснили ученые, в их число входит и наша Галактика, Млечный Путь.В первые эпохи жизни Вселенной подобные катаклизмы могли происходить еще чаще. Это, в частности, объяснило бы то, как самые ранние галактики Вселенной и их сверхмассивные черные дыры смогли достичь огромных размеров за первый миллиард лет существования мироздания. Сейчас ученые пытаются понять, как протекал процесс их формирования, проводя своеобразную "перепись" сталкивающихся галактик.Троица космических тяжеловесовВайльбахер и его коллеги сосредоточили свои усилия на изучении нескольких достаточно редких галактик, в центре которых расположена не одна, а сразу две сверхмассивных черных дыры. Подобные пары черных дыр интересны для астрономов еще и потому, что они испускают гравитационные волны, которые будет изучать строящаяся европейская орбитальная обсерватория LISA.В число таких галактик входит достаточно близкая к нам и хорошо изученная NGC 6240, которая расположена в созвездии Змееносца на расстоянии в 400 миллионов световых лет от Земли. Первые рентгеновские снимки этого объекта, которые получила орбитальная обсерватория Chandra еще в 2005 году, указали на то, что в ее центре находится две сверхмассивных черных дыры, удаленных друг от друга всего на три тысячи световых лет.Немецкие астрономы пытались уточнить их положение и расстояние между ними с помощью телескопа VLT, одной из крупнейших наземных обсерваторий мира, которая установлена на вершине горы Параналь в чилийской части пустыни Атакама. Параллельно они использовали эти замеры для того, чтобы проверить работу спектроскопа MUSE, который подключили к VLT несколько лет назад.Сначала ученые не ожидали увидеть ничего необычного, однако первые же спектральные данные от MUSE указали на то, что "южная" сверхмассивная черная дыра в центре NGC 6240, которая казалась ученым больше, на самом деле состоит из двух отдельных объектов. Из масса оказалась примерно одинакова - около 70 и 90 миллионов Солнц. Они были удалены друг от друга на очень малое расстояние, примерно 645 световых лет.Небольшие расстояния между всеми тремя черными дырами, их схожие размеры и некоторые особенности в характере движения звезд вокруг них, как отмечают ученые, говорят о том, что галактики, в которых раньше находились эти космические "тяжеловесы", столкнулись друг с другом фактически одновременно несколько десятков миллионов лет назад.В прошлом астрономы считали, что крупные галактики растут в результате так называемых "иерархических" слияний, поглощая близлежащих соседок по очереди. Открытие следов "тройного столкновения" в NGC 6240 говорит о том, что первые галактики Вселенной могли расти иным образом. Это можно будет подтвердить, наблюдая за гравитационными волнами, которые они порождают, или открыв другие "тройки" сверхмассивных черных дыр, отметил Вайльбахер.